יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: כשנפילה הופכת לעליה | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': פרשת מסעי מלמדת שהקב”ה אינו מונה רק את תחנות ההצלחה, אלא גם את המקומות שבהם נפל עם ישראל | בכך היא מגלה שנפילה איננה כתם, אלא חלק מתהליך הצמיחה. יהודי אינו נבחן אם מעד, אלא אם קם גבוה יותר. כל ניסיון נועד להפוך לנס, וכל משבר למדרגה | אלה מסעי החיים של כולנו: להפוך כל נפילה לתנופה, וכל התמודדות לעלייה חדשה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:35