חיסולים בשרשת: מפקד הבסיג' בשיראז חוסל בתקיפה קטלנית

אמש (שלישי) בשעה 18:55, הרעידו פיצוצים עזים את העיר שיראז שבדרום איראן. על פי הדיווחים, בסיס "ת'אראללה" של כוחות הבסיג' ומשמרות המהפכה (IRGC), הממוקם בסמוך לצומת מועלם, הותקף בשני גלים של טילים מדויקים.

בגל הראשון פגעו בבסיס ארבעה טילים ועשר דקות לאחר מכן שוגרו שלושה טילים נוספים – טקטיקה שנועדה ככל הנראה לפגוע גם בכוחות החירום והחילוץ שהוזעקו לזירה.

היעד המרכזי של התקיפה היה אברהים מורטזאווי-נסאב תת-אלוף ששימש כמפקד מחוז ההתנגדות של הבסיג' בשיראז. מורטזאווי-נסאב לא היה רק קצין צבאי, אלא דמות מפתח במערכת הכוח המקומית. המקורות מציינים כי הוא היה מעורב באופן ישיר בדיכוי אלים של מחאות אזרחיות ובשמירה על יציבות משטר האייתוללות בדרום המדינה. חיסולו נתפס כפעולה מכוונת להחלשת רשת הדיכוי המקומית במוקד מחוזי אסטרטגי.

החיסול בשיראז אינו אירוע מבודד. הוא התרחש כחלק מגל תקיפות רחב היקף של צה"ל נגד תשתיות ה-IRGC ברחבי איראן, כולל בטהרן ובמוקדים צבאיים נוספים. בטהרן לבדה דווח על לפחות עשרה הרוגים בתקיפות על מחסומים ותשתיות ביטחוניות. בעוד שבאיראן מאשימים את המוסד וגורמי אופוזיציה בביצוע "פעולות טרור", בישראל ובעולם מתייחסים לכך כחלק מהמערכה המתמשכת לפגיעה בשרשרת הפיקוד של משמרות המהפכה מבלי להיגרר להסלמה כוללת.

נכון לרגע זה, ירושלים וטהרן שומרות על פרוטוקול "מלחמת הצללים" ולא פרסמו הצהרות רשמיות המאשרות את פרטי האירוע, אך בקרב גורמי אופוזיציה איראניים החיסול כבר נחגג כפגיעה משמעותית ביכולת הדיכוי של המשטר.