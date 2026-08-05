ציר עומאן איראן: המעקף הסודי לשליטה במצר הורמוז

עראקצ'י בעומאן ( צילום: משרד החוץ של עומאן )

חשיפה מרעישה של עיתון "הניו יורק טיימס" מגלה כי איראן ועומאן מקדמות בחשאי תוכנית חסרת תקדים לשליטה על תנועת הספנות במצר הורמוז. המהלך, שנועד להעניק לטהרן שליטה בלעדית ומעוגנת בשטח על עורק הנפט העולמי, מאיים לקרוע לגזרים את הסטטוס קוו הבינלאומי ולהצית עימות נפיץ מול הבית הלבן.

על פי המידע שהגיע לידי העיתון האמריקאי ממקורות רשמיים בוושינגטון ובטהרן, ההסכם משרטט מחדש את מפת הניווט במפרץ הפרסי. כלי שיט שיעשו דרכם אל תוך המפרץ יחויבו לנוע אך ורק בנתיב הצפוני, הצמוד לקו החוף האיראני ותחת פיקוח הדוק של משמרות המהפכה. מנגד, האוניות היוצאות מהמפרץ ינותבו אל הנתיב הדרומי שבשליטת עומאן.

ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב )

"דמי שירות" ומלכודת החוק משחק אותה משוגע: במוסקבה מגיבים בזלזול למהלכי טראמפ דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 04.08.26 פאניקה בפנטגון: פקודה חשאית נגד משמרות המהפכה דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 04.08.26 כדי לחמוק ממוקשים משפטיים בחוק הבינלאומי האוסר על גביית אגרות מעבר בנתיבים בינלאומיים, איראן מציגה מודל מכובס של "דמי שירות". תשלומים אלו יגובו לכאורה על חשבון אבטחה, כוח אדם וטיפול במפגעים סביבתיים, כאשר ההכנסות העצומות יתחלקו חצי-חצי בין טהרן למסקאת. ההצעה הרשמית שהגישה עומאן למדינות המערב מגיעה על רקע הסכם המסגרת שנחתם החודש בין וושינגטון לטהראן לסיום המלחמה. ההסכם הבטיח "מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים ללא תשלום", אך הגדרה זו תקפה לשישים ימים בלבד בזמן שהמגעים נמשכים. בין שתי המדינות השותפות ליוזמה קיימת מחלוקת עמוקה לגבי אופי גביית הכספים. בעוד שעומאן מציעה מודל המבוסס על תרומות מרצון, איראן דוחקת בהסדר מחייב שיאפשר לה לאכוף תשלומים על חברות הספנות העולמיות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשק הסחיטה של טהרן

מעבר לרווח הכלכלי, המהלך מעניק למשטר האיראני קלף מיקוח אסטרטגי ענק. היכולת לפקח פיזית על כל כלי שיט שדורש להיכנס למפרץ הופכת את חברות הספנות העולמיות לבני ערובה של טהרן. יתרה מכך, האיראנים מתנים את פתיחת המצר בפועל בהסרה מלאה של המצור הימי שהטילה ארה"ב על נמליהם.

על פי דיווח שפורסם באקסיוס, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הסכים להצעת פשרה שגיבשו ארה"ב והמתווכים הקטארים להסדר לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי הדיווח, המתווה המתגבש כולל הסכמה לכך כי הכניסה של כלי שיט למפרץ תהיה דרך המרחב הימי האיראני, בעוד שהיציאה מהמפרץ תתבצע דרך המרחב הימי של עומאן.

המשמעות היא שאיראן תורשה דה-פאקטו לגבות דמי מעבר לכל הנכנסים למצר. מבחינת האיראנים מדובר בניצחון מוחלט בסוגיית הורמוז, שיוכלו מעתה "לכלוא" ספינות שסירבו לשלם דמי מעבר בתוככי המצר.

מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

זעם בוושינגטון ואימה במפרץ

בממשל האמריקני מיהרו להדוף את הפרטים וכינו אותם "בלתי מדויקים", תוך הבהרה חד-משמעית שאף ספינה לא תידרש לשלם אגרה למשטר האיראני. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בביקורו בבחריין כי ארצות הברית תתנגד לכל ניסיון לייצר רווח כספי מהנתיב. רוביו הדגיש כי לא ישנה לממשל אם התשלום יוגדר בתור "אגרה או עמלה או תרומה", וכי "אנחנו צריכים לחזור לאיך שהמצרים נראו לפני הסכסוך הזה".

הנשיא דונלד טראמפ הציב לאיראן קו אדום מובהק – בחירה בין הסכם כולל ופירוז גרעיני לבין קריסה כלכלית תחת לחץ צבאי. בריאיון לרשת "פוקס ניוז", הבהיר הנשיא כי ארצות הברית מקיימת שיחות עם איראן, אך הסבלנות מתקצרת. "המצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד - ואז המצר ייפתח", אמר טראמפ בנחישות.

במקביל, סעודיה והאמירויות מסתכלות על המתרחש באימה. הן חוששות מוות מהדומיננטיות האיראנית על עורק הנפט שלהן, אך מתחננות בפני ארה"ב לבלום תקיפות צבאיות כדי למצוא מוצא דיפלומטי שימנע קטסטרופה אזורית. על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', שיחה דרמטית בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לנשיא טראמפ, לצד הצעה קטרית חדשה לפתיחת מצר הורמוז, הם שהובילו לשינוי העמדה האמריקאי ולהקפאת התקיפות נגד איראן.

גורמים באמירויות טענו כי משמרות המהפכה לא יתפשרו ללא הסלמה אמריקאית, השתלטות על המצר ואף שקילת תמרון קרקעי. הסעודים, מצידם, הבהירו כי עימות נרחב יביא לפגיעה קשה בתשתיות האזוריות. ממשלת סעודיה מסרה כי "מאמצים כאלה סוללים את הדרך לפתרונות דיפלומטיים שמניבים תוצאות חיוביות, שומרים על ביטחון הפיקוח והיציבות באזור ומונעים הדרדרות לעימות רחב יותר".