"הישות הגזלנית": הפרלמנט בירדן מוחק את "ישראל" מהפרוטוקולים

בצעד חריג הצביע הפרלמנט הירדני פה אחד על הסרת המילה "ישראל" מהפרוטוקולים הרשמיים של דיוניו. המהלך הדרמטי התרחש במהלך דיון סוער שעסק בהצהרותיו של שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, בנוגע לרפורמות בניהול שטחי יהודה ושומרון.

ההצעה הועלתה על ידי חבר הפרלמנט האייל עיאש, שטען מעל הדוכן כי השם "ישראל" מייצג "אויב לכל ירדני" ועל כן אין לו מקום במסמכים הרשמיים של הממלכה. יו"ר הפרלמנט הירדני, מאזן אל-קאדי, הוסיף שמן למדורה כשכינה את דברי השגריר האמריקאי "פרובוקציה בוטה" והפרה חמורה של הריבונות והחוק הבינלאומי.

ההחלטה הקיצונית הזו מגיעה למרות שבין ירדן לישראל קיים הסכם שלום רשמי מזה 31 שנים. בפרלמנט הירדני נשמעו קולות קיצוניים אף יותר; חבר הפרלמנט עבד אל-נאצר ח'סאונה הציע להחליף את השם "ישראל" בכינוי "הישות הגזלנית" באופן קבוע בכל השיח הרשמי.