- צילום: לפי סעיף 27א | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:08

במהלך הלווייתו של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר של איראן שחוסל בידי ישראל בפרוץ מלחמת שאגת הארי, תועדו רגעי זעם המכוונים כלפי המערב - ובמיוחד כלפי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שממהר לחתום לפי הנראה הסכם עם משטר האייתוללות.

בתיעודים נראים המוני המשתתפים כשהם מנצלים את מעמד ההלוויה כדי להפגין את שנאתם העמוקה למה שהם מכנים "השטן הגדול" – ארצות הברית, ובפרט לדמותו של טראמפ. בסרטון נראה קהל עצום הנושא דגלים רבים, בהם דגלי איראן הרשמיים לצד דגלים שחורים ואדומים המזוהים עם סמלים שיעיים וארגוני המשטר. המפגינים נראים כשהם מתגודדים מתחת לגשר עליו נתלה שלט חוצות מסיבי.

- צילום: לפי סעיף 27א | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:09

חלק מהנוכחים, שטיפסו על מבנה הגשר, החלו לקרוע ולנתק את השלט בכוח, לקול תשואות רמות וקריאות קצובות מצד אלפי האנשים שעמדו מתחת ונופפו בידיהם ובדגלים כאות ניצחון.

המניפולציה של המשטר: כך הפכה הלוויית חמינאי לזירת חיסול חשבונות פוליטית יוסי נכטיגל | 05.07.26

על שלט החוצות הענק, שהוצב במיקום אסטרטגי מעל נתיב התנועה שבו עבר מסע הלוויה, התנוססה דמותו של דונלד טראמפ. לצד תמונתו של טראמפ נכתב כיתוב בפרסית, וההמונים המשולהבים החלו ליידות אבנים וחפצים ישירות לעבר פניו של המנהיג האמריקני לשעבר, רגע לפני שחלק מהנוכחים טיפסו והחריבו את השלט לחלוטין, כחלק ממפגן השנאה הממוסד של תומכי המשטר במהלך ימי האבל.