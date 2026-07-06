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אבנים על טראמפ

זעם בטהרן: הקהל המשולהב קורע את שלט הענק בהלוויית חמינאי | צפו

בתיעודים מהלווייתו של חמינאי באיראן, נראים אלפי משתתפים משולהבים כשהם קורעים שלט חוצות ענק של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, המכונה בפי המשטר "השטן הגדול", תוך יידוי אבנים וקריאות קצובות | צפו (העולם הערבי)

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| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

במהלך הלווייתו של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר של איראן שחוסל בידי ישראל בפרוץ מלחמת שאגת הארי, תועדו רגעי זעם המכוונים כלפי המערב - ובמיוחד כלפי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שממהר לחתום לפי הנראה הסכם עם משטר האייתוללות.

בתיעודים נראים המוני המשתתפים כשהם מנצלים את מעמד ההלוויה כדי להפגין את שנאתם העמוקה למה שהם מכנים "השטן הגדול" – ארצות הברית, ובפרט לדמותו של טראמפ.

בסרטון נראה קהל עצום הנושא דגלים רבים, בהם דגלי איראן הרשמיים לצד דגלים שחורים ואדומים המזוהים עם סמלים שיעיים וארגוני המשטר. המפגינים נראים כשהם מתגודדים מתחת לגשר עליו נתלה שלט חוצות מסיבי.

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

חלק מהנוכחים, שטיפסו על מבנה הגשר, החלו לקרוע ולנתק את השלט בכוח, לקול תשואות רמות וקריאות קצובות מצד אלפי האנשים שעמדו מתחת ונופפו בידיהם ובדגלים כאות ניצחון.

על שלט החוצות הענק, שהוצב במיקום אסטרטגי מעל נתיב התנועה שבו עבר מסע הלוויה, התנוססה דמותו של דונלד טראמפ. לצד תמונתו של טראמפ נכתב כיתוב בפרסית, וההמונים המשולהבים החלו ליידות אבנים וחפצים ישירות לעבר פניו של המנהיג האמריקני לשעבר, רגע לפני שחלק מהנוכחים טיפסו והחריבו את השלט לחלוטין, כחלק ממפגן השנאה הממוסד של תומכי המשטר במהלך ימי האבל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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חחחח האבנים נופלות עליהם בפרצוף... כמה סתומים יכולים להיות????????
היידי

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