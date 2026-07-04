"אדוני הנשיא, הבעיה היא לא רק ברחוב": התגובה שלי לדברי הנשיא

נשיא המדינה פרסם אמש סרטון בשפה הערבית, שבו פנה לציבור הערבי וקרא לעצור את גל האלימות והפשיעה המשתולל ביישובים הערביים.

בסרטון שפרסם, הדגיש הנשיא כי הוא רואה בנושא שליחות אישית ואמר: "אחיי ואחיותיי, בני החברה הערבית, קולי לא יידום ומצפוני לא ינוח כל עוד שפיכות הדמים נמשכת ברחובות היישובים שלנו. זוהי אחריות המדינה, וחובתה לשים קץ לטרגדיה הזאת ולספק ביטחון וביטחון אישי לכל אזרח.

בעקבות פרסום הסרטון, פרסמתי תגובה ישירה בערבית, שבה הצבתי תמונת מצב שונה על הגורמים למצב הנוכחי. בסרטון שהעליתי, פניתי לנשיא והבהרתי כי הטיפול הממוקד בתוצאות בשטח אינו מספיק אם הוא מתעלם מהשורשים העמוקים של התופעה.

אדוני הנשיא, הבעיה היא לא רק ברחוב. אמרתי בסרטון. "מי שרוצה להילחם באלימות באמת, צריך לבדוק מה מלמדים, אילו מסרים עוברים לדור הצעיר, ולהילחם בכל הסתה שמעודדת שנאה ואלימות. אם מטפלים רק בתוצאות ולא בגורמים שום דבר לא ישתנה.

בדבריי הדגשתי כי האלימות שאנו עדים לה ביומיום היא סימפטום של תהליכי עומק שמתרחשים בתוך החברה, וכי בלי התייחסות למקורות ההסתה בתוך מערכות החינוך והמוסדות השונים, כל קריאה להרגעה לא תוביל לשינוי המציאות בשטח.

הדברים נאמרו בשפה הערבית כדי להעביר ביקורת עניינית לקהל היעד של סרטון הנשיא, מתוך עמדה הדורשת ממקבלי ההחלטות להפסיק להסתפק בהצהרות ולעבור לטיפול שורש במוקדי ההסתה שמעודדים את האלימות.