עדויות קשות המגיעות מדרום איראן חושפות את מנגנון הדיכוי האכזרי של המשטר בטהרן, ומצביעות על כך שגם דרגים פוליטיים בכירים לקחו חלק פעיל בביצוע ירי חי לעבר אזרחים. על פי דיווח ברשת "איראן אינטרנשיונל", ג'עפר פורקבגאני, חבר הפרלמנט האיראני המייצג את מחוז בושהר ואיש כוחות הביטחון לשעבר, ירה באופן אישי לעבר מפגינים במהלך גל המחאות ההמוני שהרעיד את המדינה בחודש ינואר האחרון.

המקרים המדוברים התרחשו ב-8 וב-9 בינואר, כאשר כוחות הביטחון של המשטר פתחו באש חיה לעבר מפגינים מגג מסגד "אל-קוראן", ממתקן של ארגון הבסיג' ומבניינים סמוכים ברחוב עאשוראא' שבעיר בושהר. עדי ראייה שהיו במקום זיהו את פורקבגאני כאחד החמושים שעמדו על הגגות. חלק מהעדים תיארו אותו כשהוא חמוש באקדח, בעוד אחרים טענו כי החזיק ברובה סער מסוג קלצ'ניקוב. אחד מעדי הראייה אף סיפר כי בעת שפתח באש, קרא פורקבגאני את קריאת הנאמנות "לבייכ יא חמינאי" לעבר המנהיג העליון עלי חמינאי.

מקבץ העדויות שנאספו על ידי כלי התקשורת מייחס לפורקבגאני ירי ישיר לעבר לפחות 19 בני אדם, כאשר לפחות שנים מהם נהרגו כתוצאה מהפגיעות. התושבים המקומיים בבושהר אינם מופתעים מהתנהלותו הקשה, וסיפרו כי הוא מוכר באזור בכינוי "ג'עפר הגרזן". מעבר לכך, לפורקבגאני ישנה זיקה ארוכת שנים למסגד אל-קוראן, ממנו בוצע הירי, והוא אף שימש כיו"ר הנהלת המסגד במשך מספר שנים.

בעקבות מקרי המוות, החל המשטר להפעיל לחצים כבדים על המשפחות השכולות במטרה לטשטש את עקבות הדיכוי. מקור מקומי המעורה בפרטים דיווח כי פורקבגאני הגיע באופן אישי לבתי חלק מהמשפחות ששכלו את יקיריהן וניסה להפעיל עליהן לחץ לטעון כי ילדיהן נרצחו בידי "טרוריסטים" ולא בידי כוחות הביטחון, אך המשפחות סירבו לשתף פעולה עם הדרישה.

היסטוריית הפעילות של פורקבגאני מציגה מסלול ארוך בשירות מנגנוני האכיפה והביטחון של הרפובליקה האסלאמית. הוא הצטרף למשמרות המהפכה כבר בתחילת שנות ה-80, ובשנות ה-2000 פיקד על יחידת בסיג' מקומית שהייתה אחראית על אכיפת חוקי השריעה, פעילות שכללה פשיטות על בתים, החרמת ציוד ומעצרים שרירותיים. בהמשך כיהן כמושל בושהר, ניהל את מטה הבחירות האזורי בבחירות השנויות במחלוקת ב-2009, וכיהן כיו"ר מועצת העיר בטרם נבחר לפרלמנט.

המעורבות של פורקבגאני בדיכוי אינה חדשה לתושבים. עדויות מצביעות על כך שהיה מעורב גם בדיכוי גלי המחאה הקודמים בשנים 2019 ו-2022. לאחר אירועי ינואר האחרונים, יצא פורקבגאני באופן פומבי נגד המפגינים, כינה אותם "פורעים" והגדיר את המחאות כ"מבצע טרור". הוא אף קרא למערכת המשפט האיראנית לפתוח תיקים פליליים נגד כל המשתתפים ולהטיל עליהם את "העונשים הכבדים ביותר".

החשדות הקשים נגד חבר הפרלמנט מעוררים זעם רב בקרב הציבור באיראן, המצביע על הפער הבלתי נסבל בין תפקידו כנציג ציבור שאמור לדאוג לאזרחים לבין מעשיו בשטח כשהוא יורה בהם. האירועים בבושהר הם חלק מדיכוי נרחב וקטלני הרבה יותר: על פי מסמכים מסווגים ועדויות של צוותים רפואיים, יומיים בלבד של דיכוי אלים ב-8 וב-9 בינואר גבו את חייהם של למעלה מ-36,500 בני אדם ברחבי איראן, במה שנחשב לטבח הדיכוי הקטלני ביותר בהיסטוריה של המחאות במדינה.