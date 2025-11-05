כיכר השבת
מבוכה למשטר האיראני

"לא התבייש ושתה טוב": המוסד חשף תיעוד של קאאני מפגישה סודית

חשבון "המוסד בפרסית" פרסם תמונה סודית של מפקד כוח קודס בפגישה מסתורית - עם אדם זהותו מטושטשת | הם הוסיפו: "הוא היה קצת ביישן בפגישה הראשונה ואפילו לא נגע בתה. בפגישות הבאות הוא איבד את הביישנות שלו ושתה" (העולם הערבי)

מבוכה נוספת ל: חשבון "המוסד בפרסית" ברשת X, המיוחס למוסד הישראלי, שלא הכחיש זאת, פרסם היום (רביעי) תיעוד סודי נוסף מאיראן - תוך

בתמונה נראה מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה יושב בחדר ומולו אדם שזהותו מטושטשת. במוסד לא פירטו מתי צולמה התמונה ומה זהות האיש השני המופיע בה.

"זוכרים שהבטחנו לכם שנשתף אתכם בזיכרונות אחרים שיש לנו עם קאני וסברי?" נכתב לצד התמונה. "הנה עוד תמונה שמעלה זיכרונות מלפני כמה שנים:

"הוא היה קצת ביישן בפגישה הראשונה ואפילו לא נגע בתה. בפגישות הבאות הוא איבד את הביישנות שלו ושתה, ושתה טוב, ולא רק תה".

כאמור בפרסום אין אזכור לאיש השני בחדר או למטרת הפגישה. בסיום הציוץ תייג המוסד את חשבונו של המנהיג העליון, עלי חמינאי. ניתן לשעבר כי מדובר בתמונה שנועדה להעביר מסר למי שמכיר את פרטיה.

זהו לא התיעוד הסודי הראשון שחושף המוסד לאחרונה בפומבי לעין כל. לפני כשלושה שבועות פורסם באותו חשבון סרטון יוצא דופן מחתונת בתו של עלי שמחאני, בכיר משמרות המהפכה המקורב לחמינאי (ישראל ניסתה לחסל אותו במבצע עם כלביא).

הנשים באירוע נראות בסרטון בלבוש חשוף וללא חיג'אב - בניגוד לחוקים הנוקשים של משמרות המהפכה במדינה. "מזל טוב לבת היפה של שמחאני!" נכתב לצד הסרטון בעוקצנות. "מזל טוב מעט באיחור, אבל נושא כזה לא עולה כל יום".

עוד הוסיפו ב"ברכה" הייחודית: "אנחנו שמחים שהחיג'אב האסלאמי נשמר בסגנון חדש (קריצת עין). אבל אל דאגה, מר שמחאני תמיד מתייחס ברצינות לחוקי הדת, וכך גם אתה! הישארו מעודכנים לתמונות המרגשות הבאות..."

