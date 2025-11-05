"לא התבייש ושתה טוב": המוסד חשף תיעוד של קאאני מפגישה סודית

מבוכה נוספת לאיראן: חשבון "המוסד בפרסית" ברשת X, המיוחס למוסד הישראלי, שלא הכחיש זאת, פרסם היום (רביעי) תיעוד סודי נוסף מאיראן - תוך

בתמונה נראה מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה יושב בחדר ומולו אדם שזהותו מטושטשת. במוסד לא פירטו מתי צולמה התמונה ומה זהות האיש השני המופיע בה.

"זוכרים שהבטחנו לכם שנשתף אתכם בזיכרונות אחרים שיש לנו עם קאני וסברי?" נכתב לצד התמונה. "הנה עוד תמונה שמעלה זיכרונות מלפני כמה שנים:

"הוא היה קצת ביישן בפגישה הראשונה ואפילו לא נגע בתה. בפגישות הבאות הוא איבד את הביישנות שלו ושתה, ושתה טוב, ולא רק תה".

כאמור בפרסום אין אזכור לאיש השני בחדר או למטרת הפגישה. בסיום הציוץ תייג המוסד את חשבונו של המנהיג העליון, עלי חמינאי. ניתן לשעבר כי מדובר בתמונה שנועדה להעביר מסר למי שמכיר את פרטיה.