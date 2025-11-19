כיכר השבת
יתנו להם מדינה?

"הכפילו" | שר החוץ סער חשף את הצביעות המרושעת של הרשות הפלסטינית

הרשות הפלסטינית מציגה עצמה כשוחרת שלום, אך שר החוץ גדעון סער, חשף היום: "הרשות הפלסטינית כמעט הכפילה את המשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם בשנה האחרונה" (חדשות חוץ)

שר החוץ סער (צילום: דוברות)

ברקע הכוונה של מדינות העולם לדחוף לכיוון מדינה פלסטינית, שר החוץ , חשף היום (רביעי) את הצביעות של רבי המרצחים.

לדברי סער: "הרשות הפלסטינית לא הפסיקה את תשלומי המשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם. למעשה, היא כמעט הכפילה אותם. בשנת 2024 היא שילמה 470 מיליון שקל (כ-144 מיליון דולר)".

"בשנת 2025", הוסיף שר החוץ: "היא כבר התחייבה לשלם 700 מיליון שקל (כ-214 מיליון דולר) למשכורות, והשנה אפילו עוד לא הסתיימה".

שר החוץ אמר לסיום: "אני קורא לאירופה ולעולם לחייב את לשאת באחריות על מימון הטרור. יש לעצור את המשכורות למחבלים עכשיו!".

