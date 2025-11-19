ברקע הכוונה של מדינות העולם לדחוף לכיוון מדינה פלסטינית, שר החוץ גדעון סער, חשף היום (רביעי) את הצביעות של רבי המרצחים.

לדברי סער: "הרשות הפלסטינית לא הפסיקה את תשלומי המשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם. למעשה, היא כמעט הכפילה אותם. בשנת 2024 היא שילמה 470 מיליון שקל (כ-144 מיליון דולר)".

"בשנת 2025", הוסיף שר החוץ: "היא כבר התחייבה לשלם 700 מיליון שקל (כ-214 מיליון דולר) למשכורות, והשנה אפילו עוד לא הסתיימה".

שר החוץ אמר לסיום: "אני קורא לאירופה ולעולם לחייב את הרשות הפלסטינית לשאת באחריות על מימון הטרור. יש לעצור את המשכורות למחבלים עכשיו!".