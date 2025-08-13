טורקיה וסוריה ישתפו פעולה באימונים משותפים וייעוצים צבאיים

טורקיה וסוריה חתמו היום (רביעי) על מזכר הבנה בתחומי הכשרות צבאיות, התייעצויות וסיוע טכנולוגי במטרה לשפר ולפתח את היכולות ההגנתיות של הצבא הסורי. כך מסר משרד ההגנה הטורקי בצל שיחות שהתקיימו באנקרה.

על המזכר חתמו שר ההגנה הטורקי, ישר גולר, ושר ההגנה הסורי, מורהף אבו קסרה, לאחר שיחות שהתקיימו היום באנקרה.

מוקדם יותר אמר שר החוץ הסורי אסעד א-שבאני במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הטורקי הקאן פידאן כי "מה שקרה בא-סווידאא' עם הדרוזים, היה מהלך יזום של ישראל כדי ליצור מלחמת אחים עדתית בסוריה".

שר החוץ הטורקי אמר במסיבת עיתונאים עם שר החוץ של סוריה אסעד א-שיבאני כי "ישראל מבקשת להחליש ולערער את יציבותה של סוריה".

הוא הוסיף כי טורקיה תומכת "ביציבות ובאחדותה של סוריה, וההתערבות הזרה בענייניה חייבת להיפסק. לישראל אין כוונות טובות כלפי סוריה והיא פועלת להסית לכאוס. יש לתמוך ולגבות את ממשלת סוריה".