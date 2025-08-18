כיכר השבת
החות'ים במשבר כפול

לאחר תקיפת צה"ל: החות'ים נאבקים לכבות את השריפות בתימן | צפו

החות'ים בצנעא ממשיכים להתמודד עם תקיפות צה"ל ונאבקים לכבות שריפות בתחנת הכוח חזיז | המאבק מול הלהבות מתנהל לצד משבר מים חמור שפוגע במיליוני תושבים (העולם הערבי)

החות'ים נאבקים בלהבות (צילום: רשתות ערביות)

אמש (ראשון) לפנות בוקר תקף צה"ל בבירת תימן, צנעא, כאשר לפי דיווחים בתקשורת המקומית בתימן, התקיפות כוונו לתחנת הכוח חזיז הממוקמת בדרום צנעא.

התקיפה בוצעה על תשתיות אנרגיה של השלטון החות'י, גורם בכיר ב צייץ בתגובה כי "האויב הפושע מכוון רק למתקנים אזרחיים". כפי שפורסם חיל הים היה מעורב בתקיפה.

בעקבות התקיפה של צה"ל על תשתיות האנרגיה בתימן, רשות השידור אל-מסירה המזוהה עם החות'ים בתימן שידרה תיעוד של ניסיונות הכיבוי מצד החות'ים לאחר התקיפה על תחנת הכוח חזיז בדרום צנעא.

בדומה לטהרן, גם החות'ים סובלים ממחסור קשה במים, מצב המים בתימן מחמיר באופן משמעותי בשל מיעוט גשמים עונתיים, מה שמקשה על תימנים באזורים כפריים ועירוניים כאחד לגשת למים נקיים. בעוד שגשמי הקיץ בדרך כלל מספקים הקלה מסוימת, השנה צפויה ירידה של 40 אחוזים בכמות המשקעים המצטברת בחלק מהאזורים. מצב זה מותיר 15 מיליון בני אדם הנמצאים בחוסר ביטחון מים במצב מסוכן, ללא מי שתייה בטוחים או תברואה אמינה.

עם כל שנה שחולפת, היכולת של התימנים לגשת למים הולכת ומתכווצת, ומים בטוחים הופכים נדירים יותר ויותר ברחבי המדינה. עלויות הובלת המים הרקיעו שחקים; לדוגמה, בעיר תעז שבדרום-מערב תימן, 1,000 ליטר מים לשימוש ביתי עולים כעת 5 דולר ארה"ב - סכום השווה לשכר יומי של פועל.  כחלופה, נשים וילדים נאלצים ללכת מרחקים ארוכים כדי להביא מים, מסע רצוף סיכונים, כאשר לעתים קרובות המים אינם ראויים לשתייה.

