בחיזבאללה אבלים בחודש שבו ספגו מכה ניצחת והושמדה צמרת הארגון

עץ המחוסלים בחיזבאללה ( צילום: דובר צה"ל )

ברקע המתיחות הפנים לבנונית בנושא פירוז חיזבאללה מנשקו ושיקום המדינה ההרוסה, בארגון הטרור מציינים באבל את חודש ספטמבר או כפי שהוא מכונה בקבוצות של תומכי הארגון: "חודש הצער", החודש בו חל מהפך ביחסי הכוחות ובחסדי שמיים הצליחה ישראל להכניע ולזרוע בהלת מוות בקרב האויב הגדול מצפון.

בסיכומה של מערכה, חיזבאללה ספג מכה קשה: מתוך 25 אלף מחבלים שהיו בתחילת המלחמה – 5,000 חוסלו, 9,000 יצאו ממעגל הלחימה, ואנשי המילואים של הארגון פשוט לא מגיעים יותר. האתר הלבנוני SBI דיווח כי כ-2,000 אנשי כוח רדואן פרשו מהיחידה במהלך המלחמה וברחו לצפון לבנון ולסוריה. בין הבכירים שנהרגו בסיכולים ממוקדים נמנים חסן נסראללה (ראש הארגון), פואד שוכר (מפקד הזרוע הצבאית), אבראהים עקיל (מפקד מערך המבצעים וכוח רדואן), עלי כרכי (מפקד החזית הדרומית) והאשם ספי א-דין (ראש המועצה המבצעת). בקרב תומכי הארגון מציינים את שרשרת המכות שחטף הארגון, 17 בספטמבר: פיצוץ מכשירי הביפרים (עשרות הרוגים ולמעלה מ-4,000 פצועים, כולל שורת מפקדים בכירים בארגון הטרור).

18 בספטמבר: פיצוץ מכשירי הקשר (עשרות הרוגים ומאות פצועים).

20 בספטמבר: התנקשות במנהיג הג'יהאדיסטים הגדול חאג' אברהים עקיל "עבדול קאדר" ובמנהיגי רדואן.

23 בספטמבר: המערכה האווירית עם יותר מ-1,500 פשיטות על הדרום ובקאע.

24 בספטמבר: התנקשות במפקד אברהים קובייסי "אבו מוסא" (ראש מערך הטילים של הארגון) יחד עם בכירים נוספים.

26 בספטמבר: התנקשות במפקד מוחמד סורור "אבו סאלח" באזור חי אל-עביאד - פרבר דרומי.

27 בספטמבר: התנקשות במזכיר הכללי שלנו והקדוש שלנו, הוד מעלתו סייד חסן נסראללה, ובקבוצת מנהיגים ומוג'אהדין.

הצמרת שחוסלה

עם זאת, בצה"ל לא נחים על זרי ההצלחה, וממשיכים להשמיד להרוג ולאבד כל מחבלון בלבנון, והבוקר הודיע דובר צה"ל כי צה"ל חיסל אתמול מחבל מחיזבאללה. דובר צה"ל הוסיף כי המחבל זוהה באתר משמעותי של ארגון הטרור שהותקף באזור נבטיה שבדרום לבנון.