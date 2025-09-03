כיכר השבת
אחרי החיסול המהדהד

סעודיה הגבירה את פעילותה האווירית בגבול תימן כדי ליירט ירי טילים על ישראל

ברקע איומי החות'ים כי הם מתכוננים לפעולה נרחבת נגד ישראל, הבוקר דווח כי סעודיה הגבירה את הטיסות האוויריות שלה באזורי הגבול עם תימן ב-48 האחרונות והציבה את חיל האוויר שלה בכוננות, כדי ליירט כל התקפה של החות'ים נגד ישראל (העולם הערבי)

מטוסי הקרב של ישראל (צילום: אתר דובר צה"ל)

בעקבות הידיעות על כך שהחות'ים מתכוננים לפעולה נרחבת נגד ישראל, העיתון אל אח'באר הלבנוני הנחשב לשופר החיזבאללה דיווח הבוקר (רביעי) כי סעודיה הגבירה את הטיסות האוויריות שלה באזורי הגבול עם תימן בארבעים ושמונה השעות האחרונות והציבה את חיל האוויר שלה בכוננות כדי ליירט כל התקפה של החות'ים ב נגד ישראל.

מקור צבאי יודע דבר אמר לעיתון הלבנוני כי על אף שהפעילות האווירית המוגברת של סעודיה אירעה בנימוק של "הגנה על המרחב האווירי הסעודי", העלאת הכוננות האווירית הסעודית באה במסגרת שיתוף הפעולה הסעודי-אמריקני-ישראלי, וכי סעודיה השתמשה בחיל האוויר שלה לצד מדינות ערביות נוספות כדי להגן על ישראל.

לדבריו, "ערב הסעודית גייסה את כוחות האוויר שלה, יחד עם מדינות ערביות אחרות, כדי להגן על ישראל, תוך שתיקה בנוגע לפשעי רצח העם שהעם הפלסטיני עבר במשך שנתיים".

בתחילת השבוע, לאחר חיסול רוב ממשלת , איים מוחמד אל-בוח'ייתי, בכיר החות'י, כי "התקיפה של ישיבת ראשות הממשלה בידי הישות הציונית היא חציית כל הקווים האדומים במערכה הזו".

לדבריו: "אין מנוס מכך שתהיה נקמה על מותם של השהידים. נגיב להסלמה בהסלמה, ונזכיר לישות הציונית כי בסופו של דבר היא תשלם את מחיר כל הפשעים שביצעו, בין אם בתימן, בפלסטין, בלבנון או בסוריה".

הבכיר החות'י הוסיף תוך איום ברור לעבר ישראל: "כל עוד הישות הציונית חצתה את הקווים האדומים, משמעות הדבר היא שהמלחמה נכנסה לשלב חדש. ואנחנו נוהגים לומר תמיד שהמעשה אצלנו קודם לדיבור, ואין מנוס מנקמה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר