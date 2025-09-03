בעקבות הידיעות על כך שהחות'ים מתכוננים לפעולה נרחבת נגד ישראל, העיתון אל אח'באר הלבנוני הנחשב לשופר החיזבאללה דיווח הבוקר (רביעי) כי סעודיה הגבירה את הטיסות האוויריות שלה באזורי הגבול עם תימן בארבעים ושמונה השעות האחרונות והציבה את חיל האוויר שלה בכוננות כדי ליירט כל התקפה של החות'ים בתימן נגד ישראל.

מקור צבאי יודע דבר אמר לעיתון הלבנוני כי על אף שהפעילות האווירית המוגברת של סעודיה אירעה בנימוק של "הגנה על המרחב האווירי הסעודי", העלאת הכוננות האווירית הסעודית באה במסגרת שיתוף הפעולה הסעודי-אמריקני-ישראלי, וכי סעודיה השתמשה בחיל האוויר שלה לצד מדינות ערביות נוספות כדי להגן על ישראל.

לדבריו, "ערב הסעודית גייסה את כוחות האוויר שלה, יחד עם מדינות ערביות אחרות, כדי להגן על ישראל, תוך שתיקה בנוגע לפשעי רצח העם שהעם הפלסטיני עבר במשך שנתיים".

בתחילת השבוע, לאחר חיסול רוב ממשלת החות'ים, איים מוחמד אל-בוח'ייתי, בכיר החות'י, כי "התקיפה של ישיבת ראשות הממשלה בידי הישות הציונית היא חציית כל הקווים האדומים במערכה הזו".

לדבריו: "אין מנוס מכך שתהיה נקמה על מותם של השהידים. נגיב להסלמה בהסלמה, ונזכיר לישות הציונית כי בסופו של דבר היא תשלם את מחיר כל הפשעים שביצעו, בין אם בתימן, בפלסטין, בלבנון או בסוריה".

הבכיר החות'י הוסיף תוך איום ברור לעבר ישראל: "כל עוד הישות הציונית חצתה את הקווים האדומים, משמעות הדבר היא שהמלחמה נכנסה לשלב חדש. ואנחנו נוהגים לומר תמיד שהמעשה אצלנו קודם לדיבור, ואין מנוס מנקמה".