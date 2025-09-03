"זה קו אדום" | המדינה הידידותית לישראל מציבה אזהרה משמעותית

יו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר היום (רביעי) הצהרה לתקשורת, ובה פירט על תוכנית הריבונות - אותה הוא מקדם. כעת מבהירים באיחוד האמירויות כי המהלך הוא חציית קו אדום.

ברויטרס דווח כעת, כי בכירים באיחוד האמירויות שיגרו אזהרה חריפה בנוגע לסיפוח והבהירו: "סיפוח הגדה המערבית (יו"ש) על ידי ישראל, יהווה חציית קו אדום משמעותית עבורינו".

על פי אותם בכירים: "במידה ותאושר התוכנית, הדבר יפגע ויערער מאוד את רוח הסכמי אברהם שנחתמו בין ישראל לאמירויות ב-2020".

עוד הם אמרו: "אנו קוראים לישראל להשהות את כל התוכניות שיש לה לגבי סיפוח. לא ניתן לקיצוניים להכתיב את המדיניות האזורית".

סמוטריץ' פתח את דבריו:כזכור מוקדם יותר היום אמר סמוטריץ': "יש כעת בעם ובכנסת, קונצנזוס רחב: הראשון, התנגדות מוחלטת למדינת טרור בלב הארץ, מה שמכונה 'מדינה פלסטינית'. אחרי ה-7 לאוקטובר יש מעט מאוד אנשים שחושבים שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להכפיל את עזה פי עשרים ולשים בשטח ששולט גיאוגרפית וטופוגרפית על כל מרכזי האוכלוסייה שלנו".

עוד הוא אמר: "ידידנו הגדול בבית הלבן, המחיש זאת היטב בדרכו הברורה והישירה כל כך כשהצביע על קצה העט שלו במרכז השולחן כדי להמחיש עד כמה מדינת ישראל היא נקודה קטנה על המפה, קטנה מידי ובעלת עומק אסטרטגי קטן מכדי להגן על עצמה, הן מפני איומי פלישה וכיבוש והן מפני איומי טילים קצרי וארוכי טווח. להקטין אותה עוד יותר זה פשוט לא בא בחשבון".

סמוטריץ' הוסיף: "71 תומכים מול חמישה חברי כנסת יהודים בלבד שהתנגדו להחלטה היסטורית על החלת הריבונות הישראלית על שטחי המולדת ביהודה ושומרון. קואליציה ואופוזיציה".