תעלומה במצרים: דיפלומט איראני שהוזמן לביקור רשמי במדינה - נעלם באופן מסתורי

סערה פרצה הלילה במצרים לאחר שדווח כי אמיר אל-מוסווי - דיפלומט איראני לשעבר ופרשן איראני בכיר בהווה - נעלם באופן מסתורי לאחר שנחת בשדה התעופה בקהיר | בחשבונו ציינו כי "היעדרותו מעלה שאלות בנוגע לשלומו, ודרישות לגילוי האמת" | ברשתות החברתיות יש הטוענים כי הוא נחטף (העולם הערבי)

אמיר אל מוסווי (צילום: רשתות ערביות)

חשבון ה-X של הדיפלומט האיראני לשעבר, אמיר אל-מוסווי, דיווח הלילה (בין ראשון לשני) על היעלמותו המסתורית בשדה תעופה במצרים, זאת לאחר שהגיע לביקור במדינה ב"הזמנה רשמית". בחשבונו ציינו כי "היעדרותו מעלה שאלות רבות בנוגע לשלומו, ודרישות דחופות לגילוי האמת".

מנהל החשבון שלו ברשת דיווח על היעדרותו, וכי אבד עמו הקשר אחרי שהגיע לנמל התעופה של קהיר. עם זאת, לא פורסמה לפי שעה הבהרה רשמית מטעם רשות שדה התעופה המקומית. ברשתות החברתיות יש מי שכבר מעלה תיאוריות כי הוא נחטף.

אל-מוסווי כיום הוא פרשן איראני, ובהופעותיו הטלוויזיוניות מייצג לרוב את הנרטיב של השלטון האיראני והציר הפרו איראני. הוא מציג את עצמו כמנהל הקרן "אספר" למחקרים אסטרטגיים. בעברו הוא שימש בתפקידים דיפלומטיים בבריסל, בסודן ובאלג'יריה.

מוסווי שימש לפני כמה שנים כנספח התרבותי של שגרירות באלג'יריה, ממנה גורש בהמשך לאחר שביקר בחריפות את אלמנתו של הנשיא המנוח, שתמכה באופוזיציה האיראנית.

