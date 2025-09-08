חשבון ה-X של הדיפלומט האיראני לשעבר, אמיר אל-מוסווי, דיווח הלילה (בין ראשון לשני) על היעלמותו המסתורית בשדה תעופה במצרים, זאת לאחר שהגיע לביקור במדינה ב"הזמנה רשמית". בחשבונו ציינו כי "היעדרותו מעלה שאלות רבות בנוגע לשלומו, ודרישות דחופות לגילוי האמת".

מנהל החשבון שלו ברשת דיווח על היעדרותו, וכי אבד עמו הקשר אחרי שהגיע לנמל התעופה של קהיר. עם זאת, לא פורסמה לפי שעה הבהרה רשמית מטעם רשות שדה התעופה המקומית. ברשתות החברתיות יש מי שכבר מעלה תיאוריות כי הוא נחטף.

אל-מוסווי כיום הוא פרשן איראני, ובהופעותיו הטלוויזיוניות מייצג לרוב את הנרטיב של השלטון האיראני והציר הפרו איראני. הוא מציג את עצמו כמנהל הקרן "אספר" למחקרים אסטרטגיים. בעברו הוא שימש בתפקידים דיפלומטיים בבריסל, בסודן ובאלג'יריה.

מוסווי שימש לפני כמה שנים כנספח התרבותי של שגרירות איראן באלג'יריה, ממנה גורש בהמשך לאחר שביקר בחריפות את אלמנתו של הנשיא המנוח, שתמכה באופוזיציה האיראנית.