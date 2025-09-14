ברקע המשבר האזרחי הכבד באיראן לנוכח משבר המים והסנקציות הבינלאומיות על משטר האייתוללות, מסתבר כי החברה האזרחית במדינה עדיין מייצרת עבורה אתרי בילוי ופנאי, אחד כזה נפתח בשבוע האחרון בצפון מערב המדינה בקול תרועה רמה.

פארק האקסטרים 'רודבאר' הוא פארק כבלים הכולל גשר תלוי, אומגה ואופניים אוויריים באורך של 150 מטרים. גובהו של המתחם מוערך בכ-30 מטרים מעל פני נהר רודבאר והוא הגשר האווירי התלוי הראשון בצפון המדינה.

מלבד השקת האתר בכל העיתונות והמדיה באיראן, ברשתות החברתיות באיראן הופצו תיעודים רבים של אזרחים נרגשים שפקדו את המקום בפעם הראשונה ועשו במתקני האקסטרים שפזורים בפארק.