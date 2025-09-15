במהלך ראיון טלוויזיוני ששודר לאחרונה, חשף אחמד אל-שארע (ג'ולאני), נשיא סוריה, כי נחתם הסכם עם רוסיה זמן קצר לפני נפילת משטר אסד. ההסכם, לדבריו, איפשר את השתלטות כוחותיו, "היאאת תחריר א-שאם" (HTS), על דמשק. והוא מרמז על ההסכם שבא בעקבות כך עם רוסיה.

על פי דיווחים, ההסכם (עליו לא פירט) כלל מתן מעבר בטוח לבשאר אל-אסד ולבכירי המשטר בתמורה לשליטה על דמשק. שארע, שנודע בעבר כאבו מוחמד אל-ג'ולאני, מפקד המדינה האסלאמית בעיראק, מסר את הפרטים בראיון לערוץ הטלוויזיה הממלכתי אל-אכבאריה.

שארע חשף כי רוסיה "נשארה מחוץ ללחימה" כאשר כוחות ה-HTS התקדמו לדרום לעבר חמה וחומס, וזאת "על פי הסכם שנחתם בינינו". ב-8 בדצמבר, כוחותיו השתלטו על דמשק לאחר שאסד נמלט מהמדינה לרוסיה.