כלי תקשורת איראניים דיווחו היום (רביעי) כי שישה בני אדם נהרגו באזור גולשאד פרדיס באהוואז, כתוצאה מפיצוץ שנגרם מ"דליפת גז" בבניין בן ארבע יחידות דיור.

צוותי חילוץ דיווחו כי בפיצוץ נפצעו 11 בני אדם, שמונה מהם טופלו במקום, אדם אחד שסבל מכוויות פונה לבית החולים, ושניים נוספים עברו ניתוח. שלושה אנשים חולצו מתוך ההריסות.

באבק ראביי, ראש ארגון שירותי הכבאות והבטיחות בפועל של עיריית אהוואז, אמר כי הפיצוץ אירע בבוקר יום רביעי, והוסיף כי עוצמתו הייתה כה גדולה עד שהרסה לחלוטין את כל ארבע הדירות.

ראביי הסביר כי "חקירות ראשוניות מצביעות על כך שדליפת גז הייתה הגורם לפיצוץ, אך צוותים טכניים עדיין בוחנים את הפרטים כדי לקבוע את הסיבה המדויקת לאירוע".

על פי בדיקה של ערוץ האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל", מאז תום מבצע 'עם כלביא', התרחשו לפחות 50 פיצוצים ושריפות בנסיבות "מסתוריות" ב-19 מחוזות באיראן.

אירועים אלה, שהתרחשו במקביל להפסקת אש עם ישראל, העלו חשדות לגבי הקשר שלהם למותם של בכירים בתחומי הביטחון והצבא, והסיבות האמיתיות למותם.

על פי הבדיקה, ישנה חלוקה בין האתרים שחוו פיצוצים ושריפות: 30 אחוז מתקנים מסחריים, 24 אחוז מבני מגורים, 16 אחוז מתקנים תעשייתיים, 14 אחוז אתרים צבאיים, 10 אחוז מתקנים ציבוריים, 6 אחוז אתרי שימוש שלא פורטו.