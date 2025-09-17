כיכר השבת
פעולה ישראלית?

שוב "נסיבות מסתוריות": הרוגים ופצועים באיראן בקריסת בניין מגורים

באיראן דיווחו היום כי שישה בני אדם נהרגו באהוואז, כתוצאה מפיצוץ שנגרם מ"דליפת גז" בבניין בן ארבע יחידות דיור שקרס בעקבות הפיצוץ | על פי בדיקה של האופוזיציה האיראנית, מאז תום מבצע 'עם כלביא', התרחשו לפחות 50 פיצוצים ושריפות בנסיבות "מסתוריות" ב-19 מחוזות באיראן (העולם הערבי)

(צילום: תקשורת איראנית)

כלי תקשורת איראניים דיווחו היום (רביעי) כי שישה בני אדם נהרגו באזור גולשאד פרדיס באהוואז, כתוצאה מפיצוץ שנגרם מ"דליפת גז" בבניין בן ארבע יחידות דיור.

צוותי חילוץ דיווחו כי בפיצוץ נפצעו 11 בני אדם, שמונה מהם טופלו במקום, אדם אחד שסבל מכוויות פונה לבית החולים, ושניים נוספים עברו ניתוח. שלושה אנשים חולצו מתוך ההריסות.

באבק ראביי, ראש ארגון שירותי הכבאות והבטיחות בפועל של עיריית אהוואז, אמר כי הפיצוץ אירע בבוקר יום רביעי, והוסיף כי עוצמתו הייתה כה גדולה עד שהרסה לחלוטין את כל ארבע הדירות.

ראביי הסביר כי "חקירות ראשוניות מצביעות על כך שדליפת גז הייתה הגורם לפיצוץ, אך צוותים טכניים עדיין בוחנים את הפרטים כדי לקבוע את הסיבה המדויקת לאירוע".

על פי בדיקה של ערוץ האופוזיציה האיראני " אינטרנשיונל", מאז תום מבצע 'עם כלביא', התרחשו לפחות 50 פיצוצים ושריפות בנסיבות "מסתוריות" ב-19 מחוזות באיראן.

אירועים אלה, שהתרחשו במקביל להפסקת אש עם ישראל, העלו חשדות לגבי הקשר שלהם למותם של בכירים בתחומי הביטחון והצבא, והסיבות האמיתיות למותם.

על פי הבדיקה, ישנה חלוקה בין האתרים שחוו פיצוצים ושריפות: 30 אחוז מתקנים מסחריים, 24 אחוז מבני מגורים, 16 אחוז מתקנים תעשייתיים, 14 אחוז אתרים צבאיים, 10 אחוז מתקנים ציבוריים, 6 אחוז אתרי שימוש שלא פורטו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר