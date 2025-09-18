הדמיית ההנצחה ( צילום: תקשורת חיזבאללה )

לבנון סוערת בימים האחרונים בעקבות ההכרזה של ארגון הטרור חיזבאללה על יוזמה להאיר את 'סלע ראוש', אתר התיירות הבולט ביותר בבירת לבנון, עם תמונות של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה וראש המועצה המבצעת של המפלגה, האשם ספיד א-דין, ביום השנה הראשון לחיסולם.

'סלע ראוש', הנקרא גם מצוק היונים וסלע האהבה, הוא רכס סלעי המתנשא בלב הים לגובה של כ-70 מטרים, מול חוף ביירות שבלבנון, ומהווה אטרקציה תיירותית מפורסמת. השבוע הודיע השייח' עלי דאהר, ראש יחידת התקשורת של חיזבאללה כי כחלק מהאירועים לציון יום השנה הראשון לחיסולם של שני מזכ"לי המפלגה, חסן נסראללה והאשם ספי א-דין, יואר סלע ראוש בדיוקנאותיהם של נסראללה וספי א-דין. כצפוי, הודעה זו לא התקבלה יפה על ידי מספר חברי פרלמנט ופוליטיקאים, כמו גם על ידי מתנגדי המפלגה. חלוקת פרחים, תהלוכות ונאום המנהיג: כך ציינו בחיזבאללה שנה לפיצוץ הביפרים | צפו שמאי צוק | 06:56 חבר הפרלמנט הלבנוני נביל באדר ציין בפוסט בפלטפורמת X כי "ציון יום מיוחד הופך נשגב יותר כאשר הוא מתקיים במרחב שמבטא את אנשיו, ולא על אנדרטה המקושרת להיסטוריה של הבירה ולזהות האומה כולה". הוא הוסיף כי "סלע היונה הוא סמל של ביירות, וביירות בלבד, ודימוי של כל לבנון".

חבר המועצה של ביירות, פואד מח'זומי, הדגיש גם הוא כי "סלע היונים אינו מרחב לתעמולה מפלגתית, אלא סמל לאומי לזהותה המאוחדת של ביירות ולזהותה הלבנונית המגוונת".

הוא גם סבר כי "הניסיון להציב את תמונתו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה עליו מהווה פרובוקציה נגד אתר ציון המייצג זיכרון קולקטיבי עבור כל הלבנונים, ואיום על אחדות הבירה".

הוא הוסיף כי "לאחר התייעצות עם מושל ביירות וראש מועצת העירייה, התברר כי לא ניתן אישור רשמי לפעולה זו, דבר המגביר את מסוכנותה".

חבר הפרלמנט עימאד הוט אמר כי "סלע היונה הוא סמל של ביירות ולבנון ומשקף את דמותה של אומה, לא מסגרת פוליטית צרה. ביירות זקוקה לצעדים המאחדים את עמה, לא מה שמגביר את הפילוג ביניהם". הוא ציין כי "סלע היונה יישאר עד לגיוון של לבנון. הבה נשאיר אותו כסמל מאחד עבור כל הלבנונים". הוא הוסיף, "הגיע הזמן שביירות תהיה נקייה מדגלים וסיסמאות מפלגתיות".

מנגד, בחיזבאללה מגינים על המהלך ולטענתם "המנהיג הקדוש, סייד חסן נסראללה, לא היה רק ​​מנהיג פוליטי או צבאי, אלא מודל של יושר, נאמנות והקרבה. הוא נתן את חייו ונשמתו בהקרבה למען פלסטין ולבנון".

מבחינה חוקית, כל פעילות המתבצעת ברכוש ציבורי או על מונומנטים לאומיים דורשת אישור מראש מהרשות האחראית, בין אם העירייה או כוחות הביטחון הרלוונטיים. מתוקף מיקומו הגיאוגרפי, מצוק היונים נופל בתחום סמכותה של עיריית ביירות, כלומר כל יוזמה מסוג זה דורשת אישור מראש, דבר שלא קרה במקרה זה. הפרויקט הוכרז ללא התייעצות עם מועצת העירייה או לאחר ביצוע ההליך המשפטי שאושר, דבר שמעלה שאלות לגבי לגיטימציה של המהלך.