היום ששינה את פני המלחמה

חלוקת פרחים, תהלוכות ונאום המנהיג: כך ציינו בחיזבאללה שנה לפיצוץ הביפרים | צפו

בלבנון ציינו אמש שנה למתקפת הביפרים הקטלנית שפגעה בכל שדרת הפיקוד של חיזבאללה, והותירה אלפים רבים נכים וגידמים, ורבים מהם טרם התאוששו | מלבד הנאום הקבוע של המנהיג המזיע נעים קאסם, פצועי הביפרים חילקו פרחים בנקודות שונות בבירה, לצד צעדות ותהלוכות זיכרון | תיעוד (העולם הערבי)

הפצועים מחלקים פרחים (צילום: תקשורת לבנונית)

בצל הוויכוח הפוליטי על עתיד המדינה והשליטה בנשק, בלבנון ציינו אמש (רביעי) שנה למתקפת הביפרים הקטלנית שפגעה בכל שדרת הפיקוד של , והותירה אלפים רבים נכים וגידמים, ורבים מהם טרם התאוששו. אירועי זיכרון רבים התקיימו במעוזי הארגון, כמו צעדות ותהלוכות, לצד הפקות דוקומנטריות ואין סוף ראיונות עם פצועי הביפרים.

כך למשל, ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה דווח כי פצועים ממתקפת הביפרים הקימו במרכז הדאחיה בביירות "מחסום של אהבה", וחילקו פרחים לעוברים ושבים. על פי דיווחים מלבנון, הפצועים חילקו פרחים בנקודות רבות ברובע הנחשב למעוז חיזבאללה, וספג רבות במהלך המלחמה עם ישראל.

הפצועים מחלקים פרחים (צילום: רשתות לבנוניות)

בשעה 15:30 בדיוק, שנה עגולה למבצע הביפרים, מנהיג חיזבאללה נעים קאסם נאם והקדיש את דבריו לפצועים. קאסם אמר: "פצועי הביפרים, אתם האור שלנו רואים את הדרך הבטוחה. אתם החיים שנותנים את הדופק האמיתי. מה אני יד לכם, אתם המורים ומדריכי הדרך, אתם מי שנתן לכולם".

בין היתר אמר לפעילי ארגון הטרור: "אתם מחלימים מהפצעים ומתעלים עליהם. עברתם את המבחן ואתם במצב של החלמה. רצו לבטל את תפקידכם במערכה אבל אתם ממשיכים".

נעים קאסם נואם (צילום: תקשורת לבנונית)
צעדת זיכרון בבעלבק (צילום: רשתות לבנוניות)

במקביל, חיזבאללה פרסם סרטון לכבוד שנה למתקפת הביפרים, בו הוא מראה איך פצועי מתקפת הביפרים השתלבו מחדש במערך הצבאי של חיזבאללה. הפצועים נראים בכיתת הכשרות, בחמ"ל מבצעי של הארגון, כשהם מעורבים בהטסת כטב"ם ומפעילים אמצעי מעקב.

הפצועים במסר לנעים קאסם המנהיג: "התאוששנו" (צילום: רשתות לבנוניות)

במקביל, נשמך קמפיין ה'החלמה' של חיזבאללה שהחל בימים האחרונים, כאשר זרוע התקשורת של הארגון הפיצה עשרות סרטונים המתעדים את פצועי הביפר 'חוזרים לחיים', לעבודתם ולמשפחותיהם.

קמפיין ה'החלמה' של חיזבאללה (צילום: תקשורת חיזבאללה)
קמפיין ה'החלמה' של חיזבאללה (צילום: תקשורת חיזבאללה)
קמפיין ה'החלמה' של חיזבאללה (צילום: תקשורת חיזבאללה)

