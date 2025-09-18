בצל הוויכוח הפוליטי על עתיד המדינה והשליטה בנשק, בלבנון ציינו אמש (רביעי) שנה למתקפת הביפרים הקטלנית שפגעה בכל שדרת הפיקוד של חיזבאללה, והותירה אלפים רבים נכים וגידמים, ורבים מהם טרם התאוששו. אירועי זיכרון רבים התקיימו במעוזי הארגון, כמו צעדות ותהלוכות, לצד הפקות דוקומנטריות ואין סוף ראיונות עם פצועי הביפרים.

כך למשל, ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה דווח כי פצועים ממתקפת הביפרים הקימו במרכז הדאחיה בביירות "מחסום של אהבה", וחילקו פרחים לעוברים ושבים. על פי דיווחים מלבנון, הפצועים חילקו פרחים בנקודות רבות ברובע הנחשב למעוז חיזבאללה, וספג רבות במהלך המלחמה עם ישראל.

בשעה 15:30 בדיוק, שנה עגולה למבצע הביפרים, מנהיג חיזבאללה נעים קאסם נאם והקדיש את דבריו לפצועים. קאסם אמר: "פצועי הביפרים, אתם האור שלנו רואים את הדרך הבטוחה. אתם החיים שנותנים את הדופק האמיתי. מה אני יד לכם, אתם המורים ומדריכי הדרך, אתם מי שנתן לכולם".

בין היתר אמר לפעילי ארגון הטרור: "אתם מחלימים מהפצעים ומתעלים עליהם. עברתם את המבחן ואתם במצב של החלמה. רצו לבטל את תפקידכם במערכה אבל אתם ממשיכים".