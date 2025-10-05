כיכר השבת
מפקד כוח קודס: לא איראן, לא חיזבאללה ולא חמאס חו"ל ידעו מראש על ה-7.10

מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאאני, אמר בראיון נדיר כי לא איראן, לא חיזבאללה ואף לא מנהיגי חמאס ידעו מראש על מתקפת השביעי באוקטובר, וגם אסמאעיל הניה עודכן רק בדרכו חזרה משדה התעופה| לדבריו, "חיזבאללה פעל לתמיכה בהתנגדות הפלסטינית, אך המתקפה עצמה לא תואמה מראש עם איראן או לבנון" (העולם הערבי)

איסמעיל קאאני (צילום: מאת Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85597850)

כמעט שנתיים לאחר מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה, מפקד כוח קודס, קאאני, טען בראיון נדיר כי לא איראן, לא חיזבאללה ואף לא מנהיגי ידעו מראש על מתקפת השביעי באוקטובר, וזאת בשל רמת הסודיות שבה נשמרה התוכנית.

קאאני הוסיף שגם אסמאעיל הניה עודכן רק בדרכו חזרה משדה התעופה. לדבריו, פעל לתמיכה בהתנגדות הפלסטינית, אך המתקפה עצמה לא תואמה מראש עם איראן או לבנון.

בהתייחסו לחיסול נסראללה טען קאאני כי נסראללה מת כתוצאה ממתקפה כימית. לדבריו, "אמנם הטילו שם פצצות, אבל החומר הכימי הוא זה שהרג אותו". לדבריו, הגיע ללבנון בצהריי אותו יום "כדי להבין מה לעשות" וראה שחסן נסראללה "כבר היה שקוע במחשבות על חובתו הדתית והא-לוהית".

עוד אמר קאאני כי "האסטרטגיה הגדולה שלנו היא לחשוף את הפרצוף המרושע של ישראל ובגלל זה הטקטיקה שלנו היא כזו שלפעמים אנחנו מכים ולפעמים אנחנו נפגעים. אבל האסטרטגיה הרחבה יותר מבוססת על ההיגיון של המהפכה האסלאמית, הגנה על הצדק ובאמת אל מול השקר ואנחנו השגנו ניצחון מוחלט בשדה הזה".

