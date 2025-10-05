כיכר השבת
שעות גורליות

האם תהיה עסקה? סער מתייחס למתווה טראמפ - זה מה שהוא מעריך

שר החוץ גדעון סער נאם היום במסגרת כינוס של אוהבי ישראל מארה"ב והעולם, והתייחס למתווה טראמפ והמצב מול חמאס | לפי שר החוץ, ישראל קרובה לעסקה - זה מה שאמר בנושא (מדיני) 

שר החוץ נאם לפני זמן קצר (ראשון) באירוע 'תפילה לשלום ירושלים' של תומכי ישראל מארה"ב במגדל דוד שבירושלים.

במהלך דבריו התייחס בין השאר השר סער לשחרור החטופים ואמר:

״אני מקווה שאנחנו הכי קרובים לעסקה לשחרור החטופים מאז העסקה הקודמת בחודש ינואר. אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על כל המאמצים שלו עבור המשימה הענקית הזאת של השבת החטופים שלנו הביתה. אנחנו עושים הכל כדי להשיב את חטופינו הביתה. אנחנו כמהים לראות אותם שבים הביתה- בקרוב מאוד".

סער אמר כי "ישראל פועלת ותמשיך לפעול למימוש מהיר של השלב הראשון של תוכנית טראמפ: שבמרכזה שחרור החטופים. ממשלת ישראל מחויבת להשיב הביתה את כל החטופים - החיים והחללים״.

בעוד הנשיא טראמפ ממשיך לשדר אופטימיות לקראת עסקה קרובה, בישראל, כך לפי הדיווחים מוקדם יותר, ישנה סקפטיות באשר לתנאים שיציב לפני שיחל לשחרר את החטופים, אם בכלל.

מוקדם יותר דווח כי חמאס דורש יותר מ-72 שעות כדי לשחרר את כלל החטופים החיים והחללים, מה שגרר איומים בישראל להמשיך בהשמדת ארגון הטרור אם לא יעמוד ביעדים.

כפי שדיווחנו, הנשיא טראמפ אמר בראיון שאם חמאס יעכב את העסקה, אזי התוצאה תהיה "השמדה מוחלטת" של ארגון הטרור.

