בית משפט בתוניסיה פסק גזר דין מוות על גבר בן 51 בגין פרסומים ברשתות החברתיות שנתפסו כפוגעניים כלפי הנשיא קייס סעיד וכאיום על ביטחון המדינה.

הנאשם, שזוהה על ידי פעילי זכויות אדם כסאבר שושן, הורשע בשלושה סעיפים: ניסיון להפיל את המדינה, העלבת הנשיא והפצת מידע כוזב באינטרנט. השופטים קבעו כי הפוסטים הסיתו לאלימות ולכאוס והפרו את חוק העונשין של תוניסיה, וכן את חוק פשעי הסייבר השנוי במחלוקת משנת 2022, "צו 54".

עורך דינו, אוסאמה בותלג'ה, תיאר את מרשו כפועל יומי מזדמן, אב לשלושה ואדם פגיע מבחינה חברתית בעל רקע חינוכי מוגבל, אשר סובל מנכות קבועה כתוצאה מתאונת עבודה. שושן היה במעצר טרם משפטו מאז ינואר 2024. בותלג'ה ציין כי רוב התוכן ששותף על ידי שושן הועתק מדפים אחרים, וחלק מהפוסטים "לא זכו לשום מעורבות". בבית המשפט, טען שושן כי כוונתו הייתה למשוך את תשומת לב הרשויות למצבו הקשה, ולא להסית למהומות.

הפסיקה מדגישה את השימוש הגובר ב"צו 54", המוגדר על ידי עיתונאים וארגוני זכויות אדם ככלי מרכזי לריסון חופש הביטוי בתוניסיה. מאז שסעיד השעה את הפרלמנט וביסס את שלטונו ביולי 2021, החירויות הפוליטיות הצטמצמו, ומבקריו הבולטים נמצאים בבתי כלא או בחו"ל.

ארגוני זכויות אדם בתוניסיה מזהירים כי החלת עונש מוות בגין דיבור מקוון מציבה תקדים מסוכן. יש לציין כי על אף שעונש מוות נותר בחוק העונשין בתוניסיה, אף הוצאה להורג לא בוצעה מאז 1991.

תוניסיה, שבעבר נחשבה להבטחה הדמוקרטית הגדולה של "האביב הערבי", הולכת ומתרחקת מאותה הבטחה. מאז השתלטותו של הנשיא קאיס סעיד על השלטון בשנת 2021, הוא מפרק בהדרגה את מוסדות הדמוקרטיה, מצמצם את חופש העיתונות ופוגע בגורמי האופוזיציה.