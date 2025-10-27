כיכר השבת
דו"ח האו"ם חושף: עזה קבורה תחת 61 מיליון טונות של הריסות ובטון

נתוני או"ם חושפים את היקף ההרס הפיזי ברצועה לאחר שנתיים של מלחמה: שלושה רבעים מהמבנים נפגעו, והפסולת הרעילה מהווה אתגר סביבתי עצום (העולם הערבי)

עזה, כפי שנראית מהגבול עם ישראל (צילום: Tsafrir Abayov/Flash90)

אחרי יותר משנתיים של מלחמה עצימה, מתעוררת להרס אדיר ממדים, כאשר היא קבורה תחת כמות חסרת תקדים של יותר מ-61 מיליון טונות של הריסות. על פי ניתוח נתונים של האו"ם. כשלושה רבעים מהמבנים ברצועה נהרסו, ומשקל ההריסות שווה ערך ליותר מ-169 קילוגרמים של פסולת לכל מטר מרובע בשטחה הקטן של .

נכון ל-8 ביולי 2025, ניתוח לוויין של תוכנית UNOSAT של האו"ם קבע כי נהרסו קרוב ל- 193,000 מבנים, המייצגים כ-78 אחוזים מהמבנים שהיו קיימים לפני פרוץ המלחמה. בעיר עזה, היקף הפגיעה גבוה אף יותר, כאשר סוכנות האו"ם העריכה כי 83 אחוזים מהמבנים ניזוקו או נהרסו בהערכה שנערכה בספטמבר.

תכנית הסביבה של האו"ם (UNEP) מציינת כי כמעט שני שלישים מכמות הפסולת העצומה נוצרו בחמשת החודשים הראשונים למלחמה, ומגמת ההרס הואצה משמעותית, כאשר שמונה מיליון טונות נוספים נוצרו מאפריל עד יולי 2025, בעיקר בדרום הרצועה בין רפיח לחאן יונס.

מעבר לאתגר הלוגיסטי, הפסולת מהווה סיכון בריאותי חמור לאוכלוסייה, על פי ניתוח ראשוני שפורסם על ידי UNEP באוגוסט. ההערכות הן כי לפחות 4.9 מיליון טונות מההריסות עשויים להיות מזוהמים באזבסט שמקורו במבנים ישנים, ובנוסף, מעריכים כי לפחות 2.9 מיליון טונות עלולים להיות מזוהמים ב"פסולת מסוכנת מאתרים תעשייתיים ידועים".

לטענת הדו"ח, הפסקת האש השברירית בין חמאס לישראל, שנכנסה לתוקפה ב-10 באוקטובר תחת לחץ נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פותחת את הדרך לשיקום השטח ההרוס, שידרוש ניהול וטיפול בכמות עצומה ומסוכנת זו של הריסות. בית הדין הבינלאומי לצדק אף קבע כי ישראל מחויבת, על פי אמנת ז'נבה, להסכים ולסייע לתוכניות סיוע.

