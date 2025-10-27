כפי שדווח מוקדם יותר היום (שני) מאות רבנים לא יגיעו בשבוע הבא לבירת אזרבייג׳ן, בשל התרעות מודיעיניות על סכנה מוחשית מצד גורמים איראניים, מומחה ביטחון מסביר מה עומד מאחורי הביטול.

הועידה הרבנית הייתה אמורה להתקיים בשבוע הבא בבאקו, ואליה היו אמורים להגיע כ-500 רבנים ממדינות אירופה, וכן אישיות ציבוריות ודתיות יהודיות מישראל ומארצות הברית, בהם הרבנים הראשיים ושרים ישראלים.

למרות ששירותי הביטחון המקומיים של אזרבייג׳ן נחשבים בין המיומנים בעולם, והם מסכלים באופן קבוע כל ניסיון לפיגוע או פרובוקציה נגד מטרות יהודיות, אך בקהילה מדגישים כי אירוע בהיקף כזה, תחת איומים ישירים וברורים מצד איראן וקיצונים ממדינות מוסלמיות אחרות, קשה מאוד לאבטח.

מומחה ביטחון ישראלי שהיה מעורב בבדיקת הלוגיסטיקה של הוועידה מסביר: ״לבאקו מגיעים אלפי תיירים ישראלים, את ביטחונם קל יותר להבטיח – הם מתארחים במאות מלונות ברחבי העיר, אין להם לו"ז קבוע, אין מסלולי נסיעה קבועים. אבל כאשר מאות רבנים שוהים באותו מלון, ימי הגעתם ידועים, מסלולי הנסיעה של האוטובוסים מתוכננים מראש – הסיכוי לפיגוע מוצלח גודל. נוסף על כך, עצם קיומה של ועידה רבנית מעורר זעם עצום באיראן; עבור משמרות המהפכה האיראניים זו מטרה מפתה וסמלית, במיוחד על רקע כישלונם במלחמה נגד ישראל״.

המומחה הדגיש כי יש להביא בחשבון את העובדה שבבאקו מבקרים תיירים רבים ממדינות מוסלמיות, שיחסם לישראלים שונה מאוד מהיחס הידידותי של האזרים; ״כמעט בלתי אפשרי למנוע ניסיון פיגוע שיבוצע על ידי ‘תיירים’ – למשל כאלה שגויסו על ידי המודיעין של איראן. לכן הוועידה נדחתה למועד מאוחר יותר, כדי שלא תתקיים סמוך כל כך לסיום המלחמה בעזה. פיקוח נפש הרבה יותר חשוב מכל אירוע או ועידה״, סיכם המומחה.

יצוין, כי היחסים האסטרטגיים בין ישראל לאזרבייג׳אן מהווים אחד הצירים המרכזיים של מדיניות החוץ הישראלית באזור הקווקז. שתי המדינות מקיימות שיתוף פעולה הדוק בתחומי ביטחון, מודיעין, טכנולוגיה ואנרגיה. אזרבייג׳אן היא ספקית חשובה של נפט לישראל – למעלה מ־40% מצריכת הנפט של ישראל מגיעה ממנה דרך צינור באקו–טביליסי–ג׳ייהאן. בתמורה, ישראל מספקת לאזרבייג׳אן מערכות נשק מתקדמות, ציוד מודיעין וידע טכנולוגי, ששיחקו תפקיד משמעותי בחיזוק הצבא האזרי ובמלחמת קרבאך השנייה כנגד ארמנים שנתמכו ע"י איראן ורוסיה.

למרות שאזרבייג׳אן מדינה מוסלמית ברובה, היא מתאפיינת בגישה סובלנית כלפי יהודים, והקהילה היהודית המקומית נהנית מחופש דת וביטחון. היחסים החמים בין ירושלים לבאקו מהווים דוגמה לשיתוף פעולה בין מדינה יהודית למדינה מוסלמית חילונית, הנשען על אינטרסים הדדיים, ראייה אסטרטגית משותפת ותחושת כבוד הדדי.

בתגובה אומרים בועידת הרבנים: ״בהמשך לפרסומים מהשעות האחרונות, ועידת רבני אירופה מודיעה בצער רב כי אנו נאלצים לדחות את כנס ועידת רבני אירופה ה-33, וכן ציון הולדת 70 שנה לועידה, שתוכנן להתקיים בשבוע הבא בבאקו מסיבות שאינן תלויות בנו״.

עוד נכתב בהודעה כי ״נציגי הועידה יהיו בקשר עם המוזמנים והגורמים השותפים בימים הקרובים לצורך עדכון בדבר תוכנית אלטרנטיבית לכנס. ועידת רבני אירופה מודה לממשלת אזרבייג׳ן על תמיכתה ועמידתה לצד הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, ומצפה להמשך עשייה משותפת בעתיד״.