בהוראת המוסד: ועידת רבנים בוטלה עקב קרבה מסוכנת לאיראן

רגע לפני כינוס רבנים חשוב, נרשם שינוי דרמטי סביב כינוס רבנים מחו"ל שאמור היה להתקיים בבאקו, בירת אזרבייג'ן: הכינוס בוטל לחלוטין בעקבות הנחיה חריפה של יחידת "מגן" של המוסד.

ההנחיה הביטחונית אסרה את השתתפותם של אישים ישראלים בולטים, ביניהם שר התפוצות עמיחי שיקלי ושר המורשת עמיחי אליהו. הסיבה לצו הביטול היא התראות ביטחוניות חמורות וכן הקרבה הגיאוגרפית של אזרבייג'ן לאיראן. איסור הגעתם של השרים הישראלים גרם לביטול השתתפות כלל המשתתפים, מה שהוביל לביטול הכינוס כולו.

הוועידה המכובדת, שתוכננה להיפתח ב-י"ג בחשוון (4 בנובמבר), הייתה אמורה להיות אירוע שיא בהשתתפות נשיא אזרבייג'אן אילהם אלייב, פוליטיקאים אירופים וגרמנים, נציגי הנציבות האירופית ומנכ"ל ועידת מינכן לביטחון, ד"ר בנדיקט פרנק. בין הנושאים החשובים שעמדו על הפרק היו הסכמי אברהם, המלחמה באנטישמיות, דיאלוג בין-דתי ויחסי ישראל והתפוצות.

בעקבות הביטול הדרמטי ברגע האחרון, מנהלי ועידת רבני אירופה שוקלים כעת להעביר את האירוע לבירה אירופאית אחרת.

חשוב לציין כי זו אינה הפעם הראשונה בה נאלצת וועידת הרבנים לשנות את מיקומה בנסיבות מורכבות. בחודש יוני 2025 בוטלה פגישה של כ-50 מנהיגים יהודיים בסרייבו, בירת בוסניה והרצגובינה. במקרה זה, ביטול הכינוס במלון Swissotel נבע מלחץ אנטי-ישראלי וחששות ביטחוניים. שר בוסני אף תיאר את הוועידה דאז כ"מסר של לגיטימציה לכיבוש והרס שיטתי של העם הפלסטיני". אותה פגישה הועברה בהמשך למינכן, גרמניה, לאחר שממשלת בוואריה הסכימה לארח אותה.

אחד המארגנים הגדיר את הביטול בבוסניה כ"חרפה" וכ"הפרה בוטה של התחייבויות וערכי האיחוד האירופי". כעת, הארגון עומד בפני אתגר נוסף של מציאת מיקום חלופי לכינוס המרכזי שלו, שתוכנן לחגוג שבעה עשורים של פעילות.