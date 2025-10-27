כיכר השבת
מצב ביטחוני רגיש 

בהוראת המוסד: ועידת רבנים בוטלה עקב קרבה מסוכנת לאיראן

דרמה חסרת תקדים סביב כינוס ועידת רבנים בבאקו, אזרבייג'ן: בהוראת יחידת "מגן" של המוסד, בוטל הכינוס ברגע האחרון בשל התראות ביטחוניות חמורות וקרבה גיאוגרפית מסוכנת לאיראן (חדשות בעולם)

באקו, אזביירג'אן (צילום: מאת Suleymannabiev - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39936294)

רגע לפני כינוס רבנים חשוב, נרשם שינוי דרמטי סביב כינוס רבנים מחו"ל שאמור היה להתקיים בבאקו, בירת אזרבייג'ן: הכינוס בוטל לחלוטין בעקבות הנחיה חריפה של יחידת "מגן" של המוסד.

ההנחיה הביטחונית אסרה את השתתפותם של אישים ישראלים בולטים, ביניהם שר התפוצות עמיחי שיקלי ושר המורשת עמיחי אליהו. הסיבה לצו הביטול היא התראות ביטחוניות חמורות וכן הקרבה הגיאוגרפית של אזרבייג'ן ל. איסור הגעתם של השרים הישראלים גרם לביטול השתתפות כלל המשתתפים, מה שהוביל לביטול הכינוס כולו.

הוועידה המכובדת, שתוכננה להיפתח ב-י"ג בחשוון (4 בנובמבר), הייתה אמורה להיות אירוע שיא בהשתתפות נשיא אזרבייג'אן אילהם אלייב, פוליטיקאים אירופים וגרמנים, נציגי הנציבות האירופית ומנכ"ל ועידת מינכן לביטחון, ד"ר בנדיקט פרנק. בין הנושאים החשובים שעמדו על הפרק היו הסכמי אברהם, המלחמה באנטישמיות, דיאלוג בין-דתי ויחסי ישראל והתפוצות.

בעקבות הביטול הדרמטי ברגע האחרון, מנהלי ועידת רבני אירופה שוקלים כעת להעביר את האירוע לבירה אירופאית אחרת.

חשוב לציין כי זו אינה הפעם הראשונה בה נאלצת וועידת הרבנים לשנות את מיקומה בנסיבות מורכבות. בחודש יוני 2025 בוטלה פגישה של כ-50 מנהיגים יהודיים בסרייבו, בירת בוסניה והרצגובינה. במקרה זה, ביטול הכינוס במלון Swissotel נבע מלחץ אנטי-ישראלי וחששות ביטחוניים. שר בוסני אף תיאר את הוועידה דאז כ"מסר של לגיטימציה לכיבוש והרס שיטתי של העם הפלסטיני". אותה פגישה הועברה בהמשך למינכן, גרמניה, לאחר שממשלת בוואריה הסכימה לארח אותה.

אחד המארגנים הגדיר את הביטול בבוסניה כ"חרפה" וכ"הפרה בוטה של התחייבויות וערכי האיחוד האירופי". כעת, הארגון עומד בפני אתגר נוסף של מציאת מיקום חלופי לכינוס המרכזי שלו, שתוכנן לחגוג שבעה עשורים של פעילות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר