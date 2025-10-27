רוסיה דיווחה כי מערכת ההגנה האווירית שלה יירטה עשרות כטב"מים אוקראיניים שנעו לעבר מוסקבה, ובמקביל הפילה כמעט 160 כטב"מים נוספים באזורים אחרים, במתקפות שגרמו למות אדם אחד ולפציעתם של חמישה נוספים, כך לפי הודעות רשמיות של מוסקבה ביום שני.

לפי משרד ההגנה הרוסי, 34 כטב"מים הופלו בדרכם למוסקבה, שהאזור העירוני שלה כולל מעל 22 מיליון תושבים, בעוד סך הכל הופלו 193 כטב"מים, כולל 47 באזור בריאנסק, שמדרום-מערב לגבול עם אוקראינה.

באזור בריאנסק, כטב"ם אוקראיני פגע במיניבוס, מה שהוביל למות הנהג ולפציעת חמישה נוסעים, כפי שציין המושל המקומי, אלכסנדר בוגומאז, בהודעה בטלגרם. אין עד כה תגובה רשמית מאוקראינה, שידועה בהצהרותיה כי מתקפותיה מכוונות לפגוע בתשתיות חיוניות למערכה הרוסית ולא במטרות אזרחיות.

מוסקבה דיווחה כי שדות התעופה דומודדובו וז'וקובסקי נסגרו באופן זמני מסיבות בטיחותיות, אך לא דווח על נזקים משמעותיים בעיר עצמה. רוסיה לעיתים נדירות מספקת פרטים מלאים על היקף הנזק במתקפות אוקראיניות, אלא אם כן מעורבים אזרחים או מתקנים אזרחיים.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למבחן הטיל המונע הגרעיני הרוסי בורבסטניק, וטען כי על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לסיים את המלחמה באוקראינה במקום לבדוק טילים. טראמפ אמר כי ארצות הברית כבר פרוסה בסמוך לחופי רוסיה עם צוללת גרעינית, ולכן אין צורך להשיג טווח טיסה של 14,000 ק"מ.

הוא הדגיש כי "המלחמה שצריכה הייתה להסתיים תוך שבוע אחד נכנסת עכשיו לשנה הרביעית", וכי יש להתמקד בסיום הלחימה במקום בבדיקות נשק.

הטיל בורבסטניק, הידוע גם בשם SSC-X-9 סקייפול לפי נאט"ו, הוצג על ידי מוסקבה כתגובה לפיתוח מגן טילים אמריקאי ולהרחבת נאט"ו, מאז ההכרזה הראשונה עליו ב-2018. טראמפ ציין כי גם ארצות הברית מבצעת ניסויי טילים באופן קבוע, וכי אין מדובר במשחקים פוליטיים. נמסר גם כי הממשל האמריקאי הכין סנקציות נוספות למקרה שפוטין ימשיך לדחות את סיום המלחמה. "אתם עוד תראו", אמר נשיא ארה"ב.

הסכסוך נמשך כמעט ארבע שנים ונחשב למלחמת היבשה הקטלנית ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה, כאשר שתי המדינות מנסות לפגוע בתשתיות חיוניות זו של זו, אוקראינה מכוונת לעמדות התעשייה והאנרגיה הרוסית בעוד רוסיה מתמקדת במערכת האנרגיה האוקראינית.