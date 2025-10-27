בריאיונות נפרדים לרשת BBC הביעו מלך ירדן עבדאללה ומלכת ירדן ראניה את עמדת הממלכה על המצב ברצועת עזה ועל תפקיד הקהילה הבינלאומית, תוך שהם מתייחסים גם למעורבות האמריקנית החדשה תחת הנשיא דונלד טראמפ.

המלך עבדאללה דיבר על תוכנית השלום של טראמפ, הכוללת פריסת כוחות ייצוב בינלאומיים בעזה, והזהיר כי אף מדינה לא תסכים לקחת חלק במשימה שתוגדר כ"אכיפת שלום". "מה יהיה המנדט של כוחות הביטחון בתוך עזה?" תהה. "אנו מקווים שמדובר בשמירת שלום, משום שאם זו תהיה אכיפת שלום, אף מדינה לא תרצה לגעת בזה."

לדבריו, ירדן ומצרים מוכנות לסייע לאמן את כוחות הביטחון הפלסטיניים, אך הדגיש כי שליחת חיילים לתוך עזה אינה ריאלית. "שמירת שלום פירושה שאתה נמצא שם כדי לתמוך בכוח המשטרה המקומי, בפלסטינים, שירדן ומצרים מוכנות לאמן במספרים גדולים – אך זה לוקח זמן. אם נסתובב בעזה עם נשק, זו לא סיטואציה שאף מדינה תרצה להיות מעורבת בה."

המלך הבהיר באופן חד משמעי שצבא ירדן לא יישלח לעזה: "לא נשלח כוחות ירדניים לעזה, משום שאנו קרובים מדי פוליטית למצב שם."

כשנשאל אם הוא סומך על התחייבות חמאס לוותר על תפקיד פוליטי בעזה, השיב: "אני לא מכיר אותם, אבל אלה שעובדים קרוב אליהם מאוד – קטר ומצרים – מרגישים אופטימיים מאוד שהם יעמדו בכך."

עבדאללה תיאר את ביקורו מעל הרצועה, לאחר שהשליך סיוע הומניטרי מהאוויר, וסיפר כי נחרד מהמראה: "המראה מהאוויר היה פשוט מזעזע. ההרס באותו חלק של עזה היה הלם עבורי. ראיתי זאת בעצמי, וזה בלתי נתפס בעיניי איך הקהילה הבינלאומית מאפשרת לזה לקרות."

הוא סיפר כי ביקש מנשיא טראמפ לסייע בפינוי ילדים חולים מעזה לטיפול בירדן, ופירט כי טראמפ נענה מיד. בפגישה בבית הלבן, כך לפי דיווחי הצדדים, הגדיר הנשיא האמריקני את המהלך כ"מחווה יפה".

בד בבד, בריאיון משלה לרשת BBC, דיברה המלכה ראניה, ממוצא פלסטיני, בכאב על סבלם של הפלסטינים במהלך השנתיים האחרונות. היא תקפה בחריפות את אדישות העולם: "אתם יודעים איך זה להיות הורה בשנתיים האחרונות? לראות את הילדים שלך סובלים, רעבים, רועדים מפחד, ולהיות חסר אונים לחלוטין, כשכל העולם צופה ולא עושה דבר. הסיוט הזה – הוא הסיוט של כל הורה, אבל זו הייתה המציאות היומיומית של הפלסטינים בשנתיים האחרונות."

בהמשך שיבחה את טראמפ על שינוי הגישה האמריקנית כלפי ישראל: "לזכותו ייאמר שטראמפ היה הנשיא הראשון מזה זמן רב שבאמת הפעיל לחץ על ישראל. לפניו, כשהם חצו קווים, הנשיא האמריקני היה אולי אומר כמה מילות ביקורת או נותן מכה קלה על היד. טראמפ באמת גרם לנתניהו להסכים להפסקת אש, ואני מקווה שהוא ימשיך להיות מעורב בתהליך הזה."

כשנשאלה אם היא מאמינה ששלום קבוע בין ישראל לפלסטינים אפשרי, השיבה כי בעיניה התקווה היא מעשה של התנגדות ולא של נאיביות: "אני באמת מאמינה שפלסטינים וישראלים יכולים לחיות זה לצד זה. באווירה הנוכחית יש יותר מדי שנאה, כאב, צער וציניות כדי שיוכלו להגיע לשלום בכוחות עצמם. אני לא נאיבית, אבל עם דחיפה של הקהילה הבינלאומית – זו הדרך היחידה. פעמים רבות בשנתיים האחרונות התקווה נראתה חמקמקה. לבחור בתקווה לא היה קל… זה קשה, זה כואב, אבל זו הדרך היחידה שאינה שוללת מהפלסטינים את מאבקם או את אנושיותנו."