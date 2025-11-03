ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן עם נשיא איראן ( צילום: מסך )

איראן הכריזה על תוכנית גרעינית רחבת היקף שתתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם רוסיה, וזאת במטרה להרחיב באופן משמעותי את ייצור האנרגיה הנקייה והבת-קיימא שלה. ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, הודיע ביום ראשון כי נחתם הסכם חדש בין ממשלות איראן ורוסיה לבנייה משותפת של שמונה תחנות כוח גרעיניות חדשות.