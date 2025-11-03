איראן הכריזה על תוכנית גרעינית רחבת היקף שתתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם רוסיה, וזאת במטרה להרחיב באופן משמעותי את ייצור האנרגיה הנקייה והבת-קיימא שלה. ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, הודיע ביום ראשון כי נחתם הסכם חדש בין ממשלות איראן ורוסיה לבנייה משותפת של שמונה תחנות כוח גרעיניות חדשות.
לפי אסלאמי, ארבע מהתחנות ייבנו בבושהר, בעוד שארבע התחנות הנותרות יוקמו בחלקים שונים של איראן. מיקומם המדויק של ארבעת האתרים הנוספים יוכרז על ידי הממשלה במועד מאוחר יותר.
התכנון האסטרטגי קורא להקמת מתקני כוח גרעיני במחוזות מגוונים כדי להבטיח אספקה יציבה ונקייה של אנרגיה גרעינית, שנועדה לענות על הביקוש הגובר לחשמל באיראן.
היעד השאפתני של פרויקט הבנייה הזה, המתבצע בשיתוף פעולה עם רוסיה, הוא להגיע לכושר ייצור של 20,000 מגה-וואט חשמל המופק באנרגיה גרעינית. לטענת אסלאמי, הישג זה מהווה צעד משמעותי לקראת עצמאות אנרגטית לטווח ארוך ופיתוח בר-קיימא עבור המדינה.
בנוסף לתוכנית הרחבה, הדגיש ראש ה-AEOI את הצורך בבניית תחנת כוח גרעינית לאורך חופי הצפון של איראן. הוא ציין כי נעשו מאמצים נרחבים, וכתוצאה מכך, הפרויקט להקמת תחנת כוח גרעינית במחוז גולסטן כבר החל, ואתר מתאים כבר נבחר לצורך כך.
הסכם זה מצטרף לדיווחים קודמים על תכנונים להקמת תחנות כוח גרעיניות חדשות בדרום איראן בשיתוף פעולה רוסי.
