רק במזרח תיכון משוגע כמו שלנו יכולות לקרות כאלו תהפוכות: איש דאעש (לשעבר?) אבו מוחמד אל ג'ולאני, מאוים ברצח והתנקשות על ידי מי שהיו חבריו וידידיו לאידאולוגיה הרצחנית כנגד הכופרים והערב.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי שני בכירים, כי סוריה סיכלה שני ניסיונות התנקשות בנשיא אחמד א-שרע. הם ציינו כי הניסיונות בוצעו על-ידי דאעש בחודשים האחרונים. בנוסף, אמרו כי במקרה אחד המזימה תוכננה סביב אירוע רשמי שכלל את א-שרע - אך לא פירטו מעבר לכך "בשל רגישות העניין".

אין זה ניסיון החיסול הראשון, לפחות על פי הדיווחים. לפני חודשיים דווח כי סוכל ניסיון התנקשות בנשיא א-שרע. לפי מקורות ביטחוניים בעיראק, פעילים לשעבר בארגון "הייאת תחריר א-שאם" – שלוחת אל-קאעידה בסוריה, בה שירת א-שרע בעבר – עמדו מאחורי התוכנית.

הגורמים שפרשו מהארגון, כך לפי הדיווח, ביקשו לנקום בנשיא בשל אי שביעות רצונם מהשקפותיו מאז עלה לשלטון לאחר נפילת אסד. לצד ההתנקשות, תוכננו גם פיגועים במוקדי מיעוטים ברחבי סוריה, במטרה להצית מתיחות עדתית.

על פי המקור, המידע הגיע לידי מנגנוני הביטחון העיראקיים והועבר למודיעין הסורי במסגרת שיתוף פעולה בין בגדאד לדמשק. כך נחשפה התוכנית והסיכול יצא לפועל. עוד דווח כי חלק מהפעילים ב"תחריר א-שאם" שבו והצטרפו לשורות דאעש – רובם סורים ועיראקים.

גורם מדיני בעיראק הוסיף לעיתון כי במקביל נחשפה גם מזימה אחרת – ניסיון להתנקש בא-שרע בתוך ארמון הנשיאות בדמשק. לא ברור אם מדובר באותה תוכנית או בניסיון נפרד.