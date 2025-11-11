ההצבעה לבית הנבחרים (הפרלמנט) החדש במצרים החלה אמש (שני), אזרחי מצרים פונים לקלפיות כדי לבחור פרלמנט חדש, כאשר מצביעים גולים בחו"ל כבר הצביעו ב-7 וב-8 בנובמבר.

הבחירות נועדו למלא 568 מתוך 596 המושבים בבית הנבחרים. כאשר 28 חברים נוספים ימונו ישירות באמצעות צו נשיאותי.

תהליך הבחירה מתחלק לשניים: 284 מושבים הם מושבים אישיים, בעוד 284 מושבים נוספים מתמלאים באמצעות מערכת רשימה מפלגתית סגורה. רבע מהמושבים הללו שמורים לנשים. חברי בית הנבחרים מכהנים לקדנציה של חמש שנים.

בשלב הראשון של ההצבעה משתתפות 14 מחוזות, ו-13 מחוזות נוספים יצביעו בשלב השני. ההצבעה בשלב השני למצרים בחו"ל מתוכננת להתקיים ב-21 וב-22 בנובמבר. התוצאות הסופיות לבחירות צפויות להתפרסם עד 25 בדצמבר.

חשיבות הבחירות לנשיא והחשש משינוי חוקתי

בחירות אלה נערכות לאחר בחירות הסנאט שנערכו בשנה שעברה, והן צפויות להיות הבחירות האחרונות במהלך כהונתו השלישית של הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי. הנשיא א-סיסי מכהן כעת בקדנציה שלישית ואחרונה מבחינה חוקתית.

הבחירות הנוכחיות זוכות למשקל יוצא דופן מכיוון שעלתה סברה נרחבת כי הפרלמנט החדש עשוי שוב לתקן את החוקה, ובכך לאפשר לא-סיסי להאריך את כהונתו מעבר לשנת 2030. בשנת 2019, הפרלמנט הקודם אכן שינה את החוקה כדי לאפשר לא-סיסי לכהן עד 2030, כשקדנציה זו הוארכה מארבע לשש שנים, וקדנציה קודמת נספרה רטרואקטיבית כראשונה.

מבקרים טוענים כי הבחירות הנוכחיות יחזקו עוד יותר את אחיזתו של הנשיא א-סיסי בשלטון. אנליסטים מציינים כי אם א-סיסי מעוניין להישאר בשלטון לאחר 2030, הפרלמנט הבא הוא זה שיידרש ליזום שינויים חוקתיים כדי לאפשר זאת.

הלם הניש, עמית משפטי במכון תחריר למדיניות המזרח התיכון, כתב באוקטובר כי "הפרלמנט של 2025 ישמש ככלי חוקי ופוליטי שבאמצעותו הרשויות המצריות יתעלו החלטות מפתח שלאחר 2030".

ואכן ההערכה היא שקואליציית "הרשימה הלאומית למען מצרים" הפרו-ממשלתית, אשר זכתה ברוב בבחירות לסנאט, צפויה לשלוט גם בבחירות הנוכחיות.