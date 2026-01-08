המהומות באיראן והקריאות הפנימיות נגד משטר האייתוללות מתגברות ותופסות תאוצה: גם הערב (חמישי) תועדו אלפי מפגינים יחד ברחובות טהרן.

מדובר בניצחון למתנגדי המשטר באיראן, לאחר שהצליחו פעם נוספת לתאם ולארגן מראש הפגנה לשעה שנקבעה מראש.

מי שמוביל בין היתר, מרחוק, את ההפגנות הוא רזה פהלווי, בנו של השאה האחרון באיראן המתגורר בארצות הברית. הוא קרא ברשתות החברתיות לאזרחי איראן לצאת יחד בשעה שמונה שעון מקומי לרחובות.

"עם איראן הגדול - עיני העולם נשואות אליכם", הוא כתב ברשת X. "צאו לרחובות ובשורות מאוחדות השמיעו את דרישותיכם. "אני מזהיר את הרפובליקה האסלאמית, את מנהיגה ואת משמרות המהפכה שהעולם ונשיא ארצות הברית עוקבים אחריכם מקרוב. דיכוי העם לא יישאר ללא מענה".

המשטר מנסה להיאבק בהפגנות ולגרום לדעיכתן. לפי דיווחים, במספר ערים מרכזיות ברחבי המדינה הגדולה הושבת היום האינטרנט. זאת ככל הנראה מתוך המטרה למנוע את התארגנות ההפגנות.

מוקדם יותר דווח בכלי התקשורת הצרפתי המוביל "לה פיגארו" כי בכירים בשלטון האיראני פועלים ביממה האחרונה להנפקת אשרות כניסה לצרפת עבור בני משפחותיהם. על פי הדיווחים, המאמצים לקבלת הוויזות מרוכזים בקרב דמויות רמות דרג המזוהות עם המחנה הרפורמיסטי במדינה, ובהן גם נשיא האספה האסלאמית.

הניסיונות להשגת המסמכים הנדרשים עבור המשפחות מתבצעים באמצעות עורך דין הפועל בפריז. העיתונאי האיראני-צרפתי עמנואל רזאווי חשף את הפרטים בתוכנית "Points de Vue" של העיתון הצרפתי לה פיגארו.

רזאווי ציין בשידור כי "מאז לפני 24 שעות, נכבדים רמי דרג מהשבט הרפורמיסטי – כולל נשיא האספה האסלאמית – מנסים להשיג ויזות צרפתיות לבני משפחותיהם באמצעות עורך דין פריזאי".