ברקע ההסלמה באזור

זרועות התמנון האיראני מתעוררות: החות'ים וגדודי חיזבאללה בעיראק מאיימים במלחמה

מזכ"ל גדודי חיזבאללה עיראק פרסם הערב כרוז דרמטי בו הוא קורא להיערך למלחמה לשם הגנה על איראן | במקביל לפרוקסי העיראקי, גם הפרוקסי החות'י מתעורר ומפרסם סרטון איומים עם הכיתוב: "בקרוב" (העולם הערבי)

סרטון האיומים של החות'ים

ברקע ההסלמה באזור, זרועות התמנון של מתעוררות. מזכ"ל גדודי חיזבאללה עיראק פרסם הערב (ראשון) כרוז דרמטי בו הוא קורא להיערך למלחמה לשם הגנה על איראן. במקביל לפרוקסי העיראקי, גם הפרוקסי החות'י מתעורר ומפרסם סרטון איומים עם הכיתוב: "בקרוב".

מזכ"ל גדודי חיזבאללה העיראקי, המיליציה הבולטת שמקבלת תמיכה מאיראן, אבו חוסיין אל-חמידאווי, קרא הערב לאנשיו להיערך למלחמה כוללת על מנת לסייע לאיראן ולתמוך בה.

בהודעה שפרסם אמר כי יש להדגיש לאויבים שמלחמה נגד איראן "לא תהיה פיקניק" והם יטעמו את כל גווני המוות - ולא תהיה להם שארית באזור.

עוד אמר לפעילים, להכין את עצמם בשטח ובייחוד אם מקורות הסמכות הדתיים יכריזו על ג'יהאד כדי לנהל את מלחמת הקודש הזאת ומה שכרוך בה, כולל פעולות ג'יהאד שמגיעות עד לרמה של פיגוע התאבדות - וזאת כדי להגן על מאמיני האסלאם.

אמש היה זה חיזבאללה שפרסם מסר מטעם מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם, המיועד למחבלים פצועים, שבו נכתב: "אנחנו עומדים בפני עימות גדול בהובלת הרודן האמריקני, עם גיוס מערבי ותוקפנות ציונית".

הוא שיבח את מחבלי הארגון שנפגעו בלחימה מול ישראל: "כמו שאמר נסראללה: 'כאשר אנחנו מנצחים, אנחנו מנצחים, וכשאנחנו נהרגים, אנחנו (גם) מנצחים'. הפצועים מנצחים בדרך ההחלמה וההישארות בשטח. ההצדעה הגדולה ביותר למנהיגנו, חמינאי, מפקד הדרך הזו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

