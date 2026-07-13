כיכר השבת
נקמה על ההפצצה בצנעא

דיווח: החות'ים תקפו שדות תעופה בסעודיה בטילים היפרסוניים  

משרד ההגנה הסעודי הודיע כי החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי באזור אבהא שבדרום-מערב המדינה | זאת לאחר שסעודיה תקפה היום מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן | הדובר הצבאי של החות'ים, איים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה" (העולם הערבי)

הכוחות החות'ים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סוכנות הידיעות "סאברין ניוז", המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה היום (שני) כי החות'ים תקפו נמל תעופה בסעודיה. בדיווח נכתב כי "בעקבות התקיפה בנמל התעופה של , דיווחים מצביעים על תקיפה המכוונת לנמל התעופה אבהא בסעודיה".

כמו כן בדיווח תימני נכתב כי "כוחות מכוונים לשדות תעופה סעודיים באמצעות טילים היפרסוניים כנקמה על תקיפת נמל התעופה בצנעא. יש נזקים בשדה התעופה אבהא בעקבות פגיעת טילים".

משרד ההגנה הסעודי דיווח כי הוא מתמודד עם טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים לעבר האזור הדרומי במדינה. המשרד מסר כי "מערכות הגנה אווירית יירטו טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים".

תקיפת החות'ים באה כנקמה לאחר שסעודיה תקפה מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן. תחילה דווח על התקיפה מפי תושבים שראו את מטוסים הקרב חגים באוויר, ולאחר מכן האירוע קיבל אישור רשמי מהחות'ים. 

הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, האשים את הסעודים ואיים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה". עוד איים: "סעודיה סיימה את הפסקת האש, הסעודים יגלו שהם נכנסו לצרה אסטרטגית גדולה וישלמו מחיר כבד".

סעודיהתימןחות'יםצנעאטילים בליסטיים
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