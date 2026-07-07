הגנת קייב קורסת: עשרות הרוגים במתקפת ענק רוסית על אוקראינה

לפחות 22 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו במתקפה רוסית נרחבת על קייב, אחת הקטלניות ביותר שידעה הבירה האוקראינית בחודשים האחרונים. התקיפה, שהתרחשה בלילה שבין ראשון לשני ונחשפה עתה, כללה שיגור של עשרות טילים מסוגים שונים לצד מאות רחפנים, והותירה הרס כבד בשכונות מגורים.

על פי נתוני חיל האוויר האוקראיני, רוסיה שיגרה 68 טילים, בהם 23 טילים בליסטיים ושישה טילים היפרסוניים, לצד 351 רחפנים. מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט חלק מהאיומים - 37 טילים ו-326 רחפנים - אך כשלו לחלוטין ביירוט הטילים הבליסטיים וההיפרסוניים, שנחשבים לקשים במיוחד לעצירה.

הסיבה המרכזית לכישלון, כך לפי גורמים רשמיים באוקראינה, היא מחסור חמור במיירטי פטריוט מתקדמים מסוג PAC-3. דובר חיל האוויר, יוריי איגנט, הבהיר כי היעדר מלאי מספק של טילים אלו הוא שגרם לכך שאף טיל בליסטי לא יורט במהלך המתקפה.

הפגיעה הקשה ביותר נרשמה ברובע דארניצקי בקייב, שם קרס בניין מגורים לאחר פגיעה ישירה, וגבה את חייהם של לפחות 11 בני אדם. צוותי חילוץ המשיכו לפעול בין ההריסות במשך שעות ארוכות, והחשש הוא כי מספר ההרוגים עוד יעלה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ניצל את האירוע כדי להפעיל לחץ על מדינות נאט"ו, שהתכנסו לפסגה באנקרה. "זה אבסורד שבמציאות המודרנית אין ייצור מספק של מערכות הגנה שיכולות להגן על אזרחים מפני טרור בליסטי", אמר בנאום שנשא. הוא קרא למדינות הברית להעביר באופן מיידי טילי פטריוט ממלאיהן, ואף חזר על הצעתו לייצור משותף של המיירטים בשטח אוקראינה.

במקביל, פולין הודיעה כי העבירה לאוקראינה כמות מוגבלת של טילי פטריוט, בתיאום עם נאט"ו וארצות הברית. עם זאת, גורמים בברית הודו כי היכולת לספק מיירטים נוספים מוגבלת. מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, ציין כי "יש גבול לכמות המיירטים הזמינה בשטחי הברית", והדגיש כי נדרש מאמץ ייצור רחב יותר.

המתקפה האחרונה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר תקיפה קטלנית נוספת בקייב, שבה נהרגו 31 בני אדם - מה שמראה מגמת הסלמה בעוצמת ובתדירות התקיפות הרוסיות, ואת הפער הגדל בין האיום לבין יכולות ההגנה של אוקראינה.