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הקרב על קייב 2.0

מרד הגנרלים: המפקד שהציל את אוקראינה יוצא להדיח את זלנסקי בקלפי

מיומני המלחמה אל הקלפי: האם המפקד שהציל את קייב בדרך להדיח את האיש שהפך לסמל המאבק העולמי? פשיטות חשאיות, האשמות בכישלון צבאי ודו-קרב בשידור חי מלונדון – הדרמה מאחורי הקלעים של הנהגת אוקראינה נחשפת (חדשות בעולם)

ואלרי זלוז'ני (צילום: שאטרסטוק )

המתח בצמרת האוקראינית הגיע לנקודת רתיחה חסרת תקדים. ואלרי זלוז'ני, המפקד העליון לשעבר של צבא אוקראינה המכונה "גנרל הברזל", הודיע לנשיא וולודימיר זלנסקי כי הוא מוכן להתמודד מולו בבחירות לנשיאות אם אלו יתקיימו בסתיו הקרוב.

מדובר ברעידת אדמה פוליטית של ממש, המעמידה את שני המנהיגים הבולטים של המלחמה זה מול זה.

היחסים בין השניים, שהיו בעבר סמל לאחדות לאומית, התדרדרו למערכת יחסים רוויית חשדנות ומתח. בראיונות בלעדיים שקיים לאחרונה בלונדון, חשף זלוז'ני פרטים חדשים על הקרע: הוא תיאר כיצד בספטמבר 2022 פשטו עשרות סוכני שירות הביטחון (SBU), הכפופים לנשיא, על משרדו – אירוע שגרם לו לחוש מאוים עד כדי כך ששקל להזעיק כוחות צבא להגנתו.

זלוז'ני עם נשיא אוקראינה (צילום: שאטרסטוק )

זלוז'ני לא חסך בביקורת גם על הניהול הצבאי, הוא האשים את זלנסקי בכישלון מתקפת הנגד של 2023, בטענה שהנשיא התערב בתוכניות המבצעיות ופיזר את הכוחות במקום להתמקד בציר פריצה אחד, כפי שהציע הדרג הצבאי.

המתיחות הגיעה לשיא בפברואר 2024, אז הדיח זלנסקי את זלוז'ני מתפקידו ומינה אותו לשגריר בבריטניה – צעד שנתפס בעיני רבים כניסיון להרחיקו מהזירה הפוליטית המקומית.

“זלוז’ני עם קולונל־גנרל אולכסנדר סירסקי (משמאל) במהלך הקרב על קייב, מרץ 2022” (צילום: By Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine - https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02hsyM65tuRAZoVMtw8t7mkmThD1sLeTw38ciXYUBuAAdQQNVKY4kNCdGVQPnkRBNvl, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124019181)

למרות זאת, סקרים באוקראינה מראים כי זלוז'ני נותר המתחרה המרכזי והחזק ביותר של זלנסקי.

מנגד, זלנסקי ממשיך לקרוא לאחדות לאומית ומדגיש כי "כל פוליטיקה אחרת באוקראינה אינה נחוצה כרגע". בעוד הנשיא מנסה לשמר את חזית המאבק המאוחדת מול , "גנרל הברזל" מאותת כי ייתכן שהקרב החשוב הבא שלו לא יהיה בחזית מול פוטין, אלא בקלפי מול זלנסקי.

רוסיהבחירותאוקראינהולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינה

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