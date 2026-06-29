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רוסיה בלהבות

מכונת המלחמה נחנקת: בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק

מתקפת כטב"מים אוקראינית חסרת תקדים הציתה בתי זיקוק מרכזיים בדרום רוסיה: בפעם הראשונה מתחילת הפלישה, הנשיא ולדימיר פוטין נאלץ להודות בגלוי כי המדינה מתמודדת עם "גירעון מסוים" בדלק (חדשות בעולם)

בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק (צילום: ד"ש)

התיעודים המגיעים מבית הזיקוק בסלאביאנסק-נה-קובאני, מתקן אסטרטגי המעבד כ-4 מיליון טון נפט בשנה, מראים אש שפרצה בעקבות מתקפה כבדה, שהביאה להרוגים ופצועים ולנזק כבד לתשתיות היצוא בים השחור.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגדיר את המתקפות כ"סנקציות ארוכות טווח" שנועדו לפגוע ישירות במשאבים המזינים את הפלישה הרוסית.

בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק
בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

ההשפעה בשטח היא מיידית ודרמטית: בחצי האי קרים הופסקה מכירת דלק לאזרחים בעקבות המשבר החמור ביותר מאז הסיפוח ב-2014, ובמחוזות מרוחקים כמו אירקוטסק הוטל קיצוב דלק של 50 ליטר בלבד ליום לרכב.

בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק
בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בעוד שפוטין טוען כי התקיפות הן ניסיון "לפצל את החברה הרוסית", אנליסטים מערביים קובעים כי הלחץ על גובר, כשהמחסור באנרגיה מתחיל להאט את תנועת הכוחות בשדה הקרב.

רוסיהולדימיר פוטיןדלקמלחמת רוסיה-אוקראינהנפט
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