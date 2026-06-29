התיעודים המגיעים מבית הזיקוק בסלאביאנסק-נה-קובאני, מתקן אסטרטגי המעבד כ-4 מיליון טון נפט בשנה, מראים אש שפרצה בעקבות מתקפה כבדה, שהביאה להרוגים ופצועים ולנזק כבד לתשתיות היצוא בים השחור.
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגדיר את המתקפות כ"סנקציות ארוכות טווח" שנועדו לפגוע ישירות במשאבים המזינים את הפלישה הרוסית.
ההשפעה בשטח היא מיידית ודרמטית: בחצי האי קרים הופסקה מכירת דלק לאזרחים בעקבות המשבר החמור ביותר מאז הסיפוח ב-2014, ובמחוזות מרוחקים כמו אירקוטסק הוטל קיצוב דלק של 50 ליטר בלבד ליום לרכב.
בעוד שפוטין טוען כי התקיפות הן ניסיון "לפצל את החברה הרוסית", אנליסטים מערביים קובעים כי הלחץ על הקרמלין גובר, כשהמחסור באנרגיה מתחיל להאט את תנועת הכוחות בשדה הקרב.
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