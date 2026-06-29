בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק ( צילום: ד"ש )

בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק - צילום: רשתות חברתיות בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

ההשפעה בשטח היא מיידית ודרמטית: בחצי האי קרים הופסקה מכירת דלק לאזרחים בעקבות המשבר החמור ביותר מאז הסיפוח ב-2014, ובמחוזות מרוחקים כמו אירקוטסק הוטל קיצוב דלק של 50 ליטר בלבד ליום לרכב.

בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק - צילום: רשתות חברתיות בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

בעוד שפוטין טוען כי התקיפות הן ניסיון "לפצל את החברה הרוסית", אנליסטים מערביים קובעים כי הלחץ על הקרמלין גובר, כשהמחסור באנרגיה מתחיל להאט את תנועת הכוחות בשדה הקרב.