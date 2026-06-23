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באמצע השיעור: תלמיד גילה שהוא ברשימת חיסול של הקרמלין

בזמן שחבריו לספסל הלימודים התרכזו בשיעורי הכלכלה, צעיר בן ה-17 הצליח להפוך לאחד האנשים הצעירים ביותר בהיסטוריה שסומנו על ידי הקרמלין (חדשות בעולם)

אלכסנדר בראודר בן ה-17 | פוטין (צילום: שאטרסטוק - מסך)

הכול התחיל כשבראודר הצעיר גלל בטלפון בחלק האחורי של הכיתה וגילה שהוא הפך ל"פרסונה נון גראטה" ברוסיה. הוסיפה אותו לרשימת איסור הכניסה לצד עיתונאים חוקרים בכירים, בטענה שהוא מפיץ "דיסאינפורמציה".

בראודר, מצדו, לא נלחץ; הוא כינה את הסנקציות "אות כבוד" והצהיר בחיוך שהוא נמצא ב"חברה טובה".

בזמן שהפוליטיקאים המנוסים, אותם הוא מכנה "דינוזאורים", ניסו להבין איך עובד הביטקוין, אלכסנדר בנה מסד נתונים שחשף את נתיבי הכסף הסודיים של הקרמלין.

הוא גילה רשת פיננסית אפלה שכינה בשם "הידרה", על שם המפלצת שראשיה צומחים מחדש. הוא חשף כיצד רוסיה משתמשת במטבע קריפטוגרפי בשם A7A5 "סטייבלקוין" הצמוד לרובל כדי להלבין הון ולעקוף סנקציות בינלאומיות.

קומנדו ב בריטי ה בהשתלטות על מכלית נפט של פוטין (צילום: צבא בריטניה)

100 מיליארד דולר עברו ברשת הזו דרך בורסות בקירגיזסטן, כסף ששימש ישירות למימון המלחמה באוקראינה. בראודר אף חשף שחיתות ברמות הגבוהות ביותר, כולל טענות על השכרת מטוס מנהלים יוקרתי לנשיא קירגיזסטן על ידי איש עסקים המעורב ברשת.

עבור אלכסנדר, זה לא רק מחקר אקדמי – זו מלחמה משפחתית.

אביו, ביל בראודר, הוא אחד המבקרים החריפים ביותר של פוטין, שיצא למסע צלב נגד השחיתות ברוסיה לאחר שחברו ועורך דינו, סרגיי מגניטסקי, עונה ונרצח בכלא הרוסי ב-2009. "הייתי מוקף באיומי אלימות וחטיפה כל חיי", מודה הנער, אך הוא מסרב לחיות בפחד.

הוא רואה בעבודתו דרך לעשות צדק עבור מיליוני האנשים שנפגעים מהאלימות הרוסית.

ההישג של אלכסנדר לא נשאר רק על הנייר; בעקבות הדו"ח שלו, ממשלת בריטניה הטילה סנקציות חדשות על תשתיות הקריפטו הרוסיות. למרות המעמד המאיים של "אויב המדינה", אלכסנדר נשאר נחוש.

"זה שאני ברשימות שלהם רק מוכיח שנגעתי בעצב חשוף של פוטין", הוא מסכם, "המסר שלי למוסקבה פשוט: אני לא נסוג".

רוסיהמוסקבהסנקציותכספיםהקרמלין

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