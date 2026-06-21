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פוטין צוחק

'מוסוליני ברשימה, קחו בחזרה': זלנסקי החזיר עיטור פולני בדואר 

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע על החזרת "עיטור הנשר הלבן" לפולין, זאת לאחר שהנשיא הפולני החליט לשלול ממנו את האות בעקבות מחלוקת טעונה על זיכרון היסטורי מימי מלחמת העולם השנייה (חדשות בעולם)

אז והיום - עיטור הנשר הפולני מושכן למשלוח בדואר (צילום: העמוד הרשמי של זלנסקי)

פולין ואוקראינה ידעו עליות ומורדות אל בסוף שובע שעבר הסכסוך הגיע לנקודת רתיחה לאחר שזלנסקי החליט לקרוא ליחידת כוחות מיוחדים של צבאו על שם "גיבורי ה-UPA" (צבא המורדים האוקראיני).

עבור פולין, מדובר בצעד בלתי נסלח, שכן לוחמי ה-UPA מואשמים בביצוע טבח וולהין בין השנים 1943–1945, שבו נרצחו כ-100,000 פולנים.

נשיא פולין, קרול נברוצקי, הצהיר כי העיטור, שהוענק לזלנסקי ב-2023 על ידי הנשיא הקודם דודה, דורש "כבוד לערכים המהווים את היסוד לקהילה שלנו" ולכן הוחלט לבטלו.

בתגובה חריפה ויוצאת דופן, פרסם זלנסקי ברשתות החברתיות תמונות של העיטור כשהוא ארוז למשלוח חוזר.

זלנסקי עקץ את ההנהגה הפולנית וכתב שאם הסמל יכול להישאר בידיהם של דמויות היסטוריות שנויות במחלוקת כמו קתרינה השנייה ובניטו מוסוליני, אוקראינה לא תתווכח על כך. הוא הדגיש כי העיטור נועד במקור לעם ולארמיה האוקראינית, וסיכם: "אני מאמין שהעתיד יאשר את הכבוד שמגיע לאוקראינים".

טווס ענוד מדליות - זלנסקי הבוקר (צילום: מסך )

בזירה הפוליטית הפנימית, המהלך עורר סערה. בעוד שר החוץ האוקראיני כינה את שלילת העיטור "טעות אסטרטגית", ראש ממשלת פולין דונלד טוסק הזהיר כי הסכסוך הזה "משמח את פוטין ומזעזע את בעלות בריתנו".

וכך הבוקר "במקרה" פרסם הנשיא זלנסקי סרטון שבו הוא מופיע על רקע מדליות רבות אחרות, במפגן ויזואלי שנועד להעביר מסר ברור לפיו העיטור הספציפי הזה לא באמת יחסר לו.

הדרמה הדיפלומטית מתרחשת ימים ספורים לפני ועידה בינלאומית לשיקום אוקראינה המתוכננת להיערך בגדנסק, מה שמעלה חשש כבד להמשך שיתוף הפעולה האסטרטגי בין המדינות השכנות.

פוליןאירופהולדימיר זלנסקימדליהעיטור

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