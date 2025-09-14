"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
ביקור מדיני: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו פתח את ביקורו בכותל עם נתניהו ורעיותיהם, התפללו לשלום נשיא ארה"ב ולחטופים, וסייר במנהרות הכותל.
משפט ומודיעין: בית המשפט הרשיע את אלימלך שטרן במגע עם סוכן איראני, שביצע עבירות מודיעיניות וגייס אזרחים נוספים.
עזה: מאות אלפים נמלטים דרומה, צה"ל תקף שני בנייני חמאס לאיסוף מודיעין, הדיווחים לגבי מספר המפונים סותרים.
חגיגות הימ״מ: ישיבת ממשלה לציון 50 שנה ליחידה ללוחמה בטרור וחילוץ בני ערובה; ותיעודים של היחידה מחסלת!
תיעוד - כטב"ם חות’י יורט סמוך לנמל התעופה רמון, ללא נפגעים.
אנגליה: בלונדון צעדו מאות אלפי מפגינים נגד מהגרים; האירוע גלש לעימותים אלימים, דגלי ישראל נראו בקרב המפגינים.
מזג אוויר: מחר נאה עם הקלה בחום.
כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...
