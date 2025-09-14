כיכר השבת
היום בכיכר | כותרות היום

נחשף הקשר בין הסוכנת לאברך מבית שמש | רוביו בכותל | הימ"מ מחסל • צפו

רוביו בכותל: תפילה לשלום ישראל | אברך ויז'ניץ נשלח למאסר |  בריחה המונית מהעיר עזה | צה"ל תוקף בנייני חמאס | 50 שנה ליחידת הימ״מ |כטב"ם חות'י יורט סמוך לנמל רמון | לונדון: צעדה נגד מהגרים, עימותים אלימים ודגלי ישראל | תיעוד קיצוני יומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר) 

2תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

ביקור מדיני: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו פתח את ביקורו בכותל עם נתניהו ורעיותיהם, התפללו לשלום נשיא ארה"ב ולחטופים, וסייר במנהרות הכותל.

משפט ומודיעין: בית המשפט הרשיע את אלימלך שטרן במגע עם סוכן איראני, שביצע עבירות מודיעיניות וגייס אזרחים נוספים.

: מאות אלפים נמלטים דרומה, תקף שני בנייני חמאס לאיסוף מודיעין, הדיווחים לגבי מספר המפונים סותרים.

חגיגות הימ״מ: ישיבת ממשלה לציון 50 שנה ליחידה ללוחמה בטרור וחילוץ בני ערובה; ותיעודים של היחידה מחסלת!

תיעוד - כטב"ם חות’י יורט סמוך לנמל התעופה רמון, ללא נפגעים.

אנגליה: בלונדון צעדו מאות אלפי מפגינים נגד מהגרים; האירוע גלש לעימותים אלימים, דגלי ישראל נראו בקרב המפגינים.

מזג אוויר: מחר נאה עם הקלה בחום.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
היום אחרי התחזית באמת תיעוד קיצוני 🤯🤯🤯
הלם
הזייה איפה בן גביר???
אנונימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר