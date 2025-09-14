היום בכיכר | כותרות היום נחשף הקשר בין הסוכנת לאברך מבית שמש | רוביו בכותל | הימ"מ מחסל • צפו רוביו בכותל: תפילה לשלום ישראל | אברך ויז'ניץ נשלח למאסר | בריחה המונית מהעיר עזה | צה"ל תוקף בנייני חמאס | 50 שנה ליחידת הימ״מ |כטב"ם חות'י יורט סמוך לנמל רמון | לונדון: צעדה נגד מהגרים, עימותים אלימים ודגלי ישראל | תיעוד קיצוני יומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:08