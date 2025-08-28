כיכר השבת
הרב זילברשטיין מבהיר: "לא אמרתי לחלל שבת במקום להתגייס" | הירי בערערה • צפו

הרב זילברשטיין דחה פרסומים כאילו אמר שמוטב לחלל שבת מאשר להתגייס והבהיר כי הדברים לא נאמרו כלל | השר לביטחון לאומי פרסם הנחיות להסדרת הפגנות | מוקמים שני מרכזי סיוע נוספים, ובסה"כ חמישה מרכזים | ירי לעבר עובדי חברת החשמל בערערה גרם לפציעת עובד קל | תחזית ועוד צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

( Papa thala / Shutterstock.com)

בתיעוד שנחשף ב'לכתחילה' הרב יצחק זילברשטיין דחה פרסומים לפיהם אמר שמוטב לחלל שבת מאשר להתגייס, והבהיר כי הדברים לא נאמרו כלל.

השר לביטחון לאומי פרסם הנחיות חדשות להסדרת הפגנות. לפי ההנחיות, צירים חיוניים - דרכי גישה לבתי חולים, נתיבי חירום וכבישים מרכזיים - חייבים להישאר פתוחים, ואסור להניח חפצים על הכביש. בן גביר התריע כי אם ההנחיות לא יאושרו בתוך חמישה ימים, ייכנסו לתוקף בכל מקרה.

בדרום רצועת עזה מוקמים שני מרכזי סיוע נוספים, כך שמספרם יעמוד על חמישה. מפקח על החלוקה כדי למנוע הגעת מזון לידי . במקביל, דיווחים זרים חשפו פעילות קומנדו ישראלית בסוריה לצד תקיפות חיל האוויר, שבהן נהרגו תשעה. דובר צה"ל סירב להתייחס.

בנגב, ירי לעבר עובדי חברת החשמל בערערה גרם לפציעת עובד קל. כוחות הביטחון חילצו את הצוות במסוק ו-14 חשודים נעצרו. בנוסף, במבצע משטרתי נתפסו מעל 100 קילוגרם סמים מסוכנים ונעצר תושב הפזורה.

תחזית מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

8
אני לא מבין את ההכחשה. הוא הרי אמר את הדברים בפומבי במסגרת הכינוס הגדול שהתקיים בחודש שעבר. מה הקטע להכחיש דברים ברורים?
יהושע
דבריו מצוטטים מילה במילה בגוגל
יאיר
כמו שכבר אמרו פה למטה הוא לא אמר שעדיף להיות מחלל שבת מלהתגייס לצבא!
מני
7
עצוב. רואים פה את מידת האמינות של רב חשוב בישראל.לא הייתי קונה ממנו מכונית משומשת.
משה קליינר
אני מוחה על הזלזול!! תתבייש לך!
יוסי
6
אמר בשם הרב יחזקאל אברמסקי זצל
יצחק
5
בלשון אין עצמות ואפשר לסובב אותה לכל כיוון כשנוח לך. דיבר בשם הר' אברמסקי שמותר לחלל שבת ולברוח מהארץ ואחר באה ההכחשה .אני מקווה שהציבור יבוא חשבון עם המפלגות החרדיות ביום הבחירות ויצביעו לטובת אלה שטובת העם היהודי ובטחונו כנגד פניהם..
חרדי
אבל הרב לא אמר שעדיך להיות מחלל שבת מלהתגייס!!
יוסי
4
בהחלט חד קצר וקולע
שני
3
אוי איזה נס שהרב מצולם אחרת הקיצוניים היו מכחישים
מוישי
2
אין על יוסי!! עבודה נהדרת!!
עלה והצלח נסיךךךךךך
1
מה קורה אצל הרב זילברשטיין? פעם קודמת היה את הסיפור עם הטשולנט שלא לאכול באמצע השבוע ואח"כ יצאה הבהרה שזה לא כך הייתה כוונת הרב.
משה
להאמין רק למה שרואים
משה

