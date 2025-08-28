"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בתיעוד שנחשף ב'לכתחילה' הרב יצחק זילברשטיין דחה פרסומים לפיהם אמר שמוטב לחלל שבת מאשר להתגייס, והבהיר כי הדברים לא נאמרו כלל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם הנחיות חדשות להסדרת הפגנות. לפי ההנחיות, צירים חיוניים - דרכי גישה לבתי חולים, נתיבי חירום וכבישים מרכזיים - חייבים להישאר פתוחים, ואסור להניח חפצים על הכביש. בן גביר התריע כי אם ההנחיות לא יאושרו בתוך חמישה ימים, ייכנסו לתוקף בכל מקרה.

בדרום רצועת עזה מוקמים שני מרכזי סיוע נוספים, כך שמספרם יעמוד על חמישה. צה"ל מפקח על החלוקה כדי למנוע הגעת מזון לידי חמאס. במקביל, דיווחים זרים חשפו פעילות קומנדו ישראלית בסוריה לצד תקיפות חיל האוויר, שבהן נהרגו תשעה. דובר צה"ל סירב להתייחס.

בנגב, ירי לעבר עובדי חברת החשמל בערערה גרם לפציעת עובד קל. כוחות הביטחון חילצו את הצוות במסוק ו-14 חשודים נעצרו. בנוסף, במבצע משטרתי נתפסו מעל 100 קילוגרם סמים מסוכנים ונעצר תושב הפזורה.

תחזית מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

