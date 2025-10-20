היום בכיכר | הכותרות הטיול של דו"צ בטול כרם, מה המלך עשה בבית כנסת והסוף למעצרי בחורים • צפו מושב החורף בכנסת נפתח עם עימות חריף בין נתניהו ללפיד | שינוי מדיניות במשטרה - יופסקו המעצרים של עריקים חרדים | דובר צה"ל בערבית בביקור מתוקשר בטול כרם | תקלה עולמית בשירותי הענן של אמזון - אפליקציות רבות נפגעו | עם כיפה כחולה לראשו - המלך צ'ארלס השלישי ביקר בקהילה היהודית אחרי הפיגוע ביוה"כ | בניגוד להסכם - חיזבאללה מנסה להשתקם בלבנון - צה"ל תקף בעוצמה | תיעוד קיצוני יומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:59