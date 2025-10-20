"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
מליאת הכנסת נפתחה במושב החורף הרביעי; דרמה סביב נשיא ביהמ"ש העליון וצעקות הדדיות בין הרצוג, נתניהו ולפיד. סוף למעצרים בכבישים: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה, עריקים חרדים יתייצבו במשטרה הצבאית בלבד, ללא מעצר בשטח. דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי מבקר בטול כרם; תושבים תיעדו אותו משוחח עם עיתונאים ותיעוד הצהרה רשמית במקום. תקלה עולמית בשירותי הענן של אמזון, פגעה באפליקציות רבות כולל קאנבה, סנאפצ'אט ודואלינגו; החברה מתקנת את התקלה. מלך בריטניה צ'ארלס השלישי ביקר בבית הכנסת במנצ'סטר, לחץ ידיים, שוחח עם הקהילה והביע הזדהות לאחר הפיגוע הקטלני. צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בנבטיה, לבנון; ההתקפה האווירית כוונה למנוע שיקום מערך הטרור ולהגן על אזרחי ישראל.
מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, אין גשם באופק הקרוב
כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...
צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
