הטיול של דו"צ בטול כרם, מה המלך עשה בבית כנסת והסוף למעצרי בחורים  • צפו

מושב החורף בכנסת נפתח עם עימות חריף בין נתניהו ללפיד | שינוי מדיניות במשטרה - יופסקו המעצרים של עריקים חרדים | דובר צה"ל בערבית בביקור מתוקשר בטול כרם | תקלה עולמית בשירותי הענן של אמזון - אפליקציות רבות נפגעו | עם כיפה כחולה לראשו - המלך צ'ארלס השלישי ביקר בקהילה היהודית אחרי הפיגוע ביוה"כ | בניגוד להסכם - חיזבאללה מנסה להשתקם בלבנון - צה"ל תקף בעוצמה | תיעוד קיצוני יומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • מליאת הכנסת נפתחה במושב החורף הרביעי; דרמה סביב נשיא ביהמ"ש העליון וצעקות הדדיות בין הרצוג, ולפיד.
  • סוף למעצרים בכבישים: מפכ"ל דני לוי הנחה, עריקים יתייצבו במשטרה הצבאית בלבד, ללא מעצר בשטח.
  • דובר בערבית אביחי אדרעי מבקר בטול כרם; תושבים תיעדו אותו משוחח עם עיתונאים ותיעוד הצהרה רשמית במקום.
  • תקלה עולמית בשירותי הענן של אמזון, פגעה באפליקציות רבות כולל קאנבה, סנאפצ'אט ודואלינגו; החברה מתקנת את התקלה.
  • מלך בריטניה צ'ארלס השלישי ביקר בבית הכנסת במנצ'סטר, לחץ ידיים, שוחח עם הקהילה והביע הזדהות לאחר הפיגוע הקטלני.
  • צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בנבטיה, לבנון; ההתקפה האווירית כוונה למנוע שיקום מערך הטרור ולהגן על אזרחי ישראל.

    • מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, אין גשם באופק הקרוב

    כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

