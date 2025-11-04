כיכר השבת
דוחה: לטאה נמצאה בתוך רסק עגבניות | ויקרא שמו: הפצ"ר ולא הפצ"רית • צפו

שר הביטחון מינה את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי| נפתח יום הבחירות בניו יורק - והסקרים עדין מנבאים ניצחון למועמד הפרו פלסטיני| מפקד "כוח רדואן" מוחמד עלי חדיד חוסל בידי צה"ל בדרום לבנון |חמאס איתר גופת חלל ישראלי נוסף בשכונת שוג'אעיה - הגופה צפויה להימסר בקרוב |"אל תעשו עלי עסקאות" - הלוויתו של אל"מ אסף חממי התקיימה היום ואביו שיתף מהצוואה | המשטרה עצרה 2 חשודים בהסעת שבח"ים בתשלום שלטענתם "רק לקחו טרמפיסטים" |המסע להצלת קרן עולם התורה נמשך - מציריך לז'נבה |תחזית מזג האוויר | תיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מינה את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי, במטרה לשקם את מערכת המשפט הצבאית.

יום בחירות דרמטי בניו יורק – המועמד הפרו פלסטיני זוהראן ממדאני מוביל בסקרים, הקהילה היהודית מתפללת למהפך.

חיסל בדרום לבנון את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, במקביל לסיכול חדירות וטרור בעזה ובשומרון.

חמאס הודיע כי איתר גופת חלל ישראלי בשוג'אעיה ויעביר אותה לישראל, ייתכן כבר בשעות הקרובות.

אל"מ אסף חממי הי"ד הובא למנוחות; אביו אילן הקריא את צוואתו המצמררת: "אם אני נופל בשבי - אין עסקאות".

המשטרה עצרה שני נהגים מ ומעלה אדומים שהסיעו שוהים בלתי חוקיים בתשלום, אחד מהם אף בתא המטען.

גדולי ישראל במסע אחדות היסטורי בשוויץ – ביקרו מוסדות תורה, השתתפו בדינר מרגש ועוררו את קהילות אירופה.

מחר יימשך השרב הכבד בכל רחבי הארץ; עומסי חום קיצוניים צפויים במיוחד באזורי ההרים והדרום.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

