"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
שר הביטחון ישראל כ"ץ מינה את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי, במטרה לשקם את מערכת המשפט הצבאית.
יום בחירות דרמטי בניו יורק – המועמד הפרו פלסטיני זוהראן ממדאני מוביל בסקרים, הקהילה היהודית מתפללת למהפך.
צה"ל חיסל בדרום לבנון את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, במקביל לסיכול חדירות וטרור בעזה ובשומרון.
חמאס הודיע כי איתר גופת חלל ישראלי בשוג'אעיה ויעביר אותה לישראל, ייתכן כבר בשעות הקרובות.
אל"מ אסף חממי הי"ד הובא למנוחות; אביו אילן הקריא את צוואתו המצמררת: "אם אני נופל בשבי - אין עסקאות".
המשטרה עצרה שני נהגים מירושלים ומעלה אדומים שהסיעו שוהים בלתי חוקיים בתשלום, אחד מהם אף בתא המטען.
גדולי ישראל במסע אחדות היסטורי בשוויץ – ביקרו מוסדות תורה, השתתפו בדינר מרגש ועוררו את קהילות אירופה.
מחר יימשך השרב הכבד בכל רחבי הארץ; עומסי חום קיצוניים צפויים במיוחד באזורי ההרים והדרום.
