ההשתלטות על המכלית, הבוקר (צילום: הפנטגון)
המזכירה לביטחון המולדת של ארה"ב קריסטי נואם אישרה הערב את ההשתלטות על המכלית מוונצואלה, באמצעות כוחות מיוחדים של משמר החופים האמריקני.
הערב, פרסם הפנטגון את תיעוד ההשתלטות של הצבא האמריקני על המכלית, סרטון שמזכיר סרט פעולה צבאי.
"בפעולה לפני עלות השחר מוקדם בבוקר ה-20 בדצמבר, משמר החופים האמריקאי, בתמיכת מחלקת המלחמה, עצר מכלית נפט שעגנה לאחרונה בוונצואלה", אמרה השרה.
"ארצות הברית תמשיך לרדוף אחר התנועה הבלתי חוקית של נפט תחת סנקציות המשמשת למימון טרור סמים באזור. נמצא אתכם, ונעצור אתכם."
צפו בתיעוד שפרסם הפנטגון, הערב.
