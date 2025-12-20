ההשתלטות על המכלית, הבוקר ( צילום: הפנטגון )

המזכירה לביטחון המולדת של ארה"ב קריסטי נואם אישרה הערב את ההשתלטות על המכלית מוונצואלה, באמצעות כוחות מיוחדים של משמר החופים האמריקני.