"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
הדר גולדין שב הביתה | תיעודים של סופות קטלניות בפיליפינים • צפו
הדר גולדין הוחזר לישראל | סמ"ר איתי חן הובא למנוחות | הפצ"רית לשעבר פונתה לביה"ח | אח בביה"ח בדרום נעצר בחשד להעסקת שבח"ים | חטיבת הראל השלימה פעילות מבצעית בחאן יונס | ישראל אישרה להודו לייצר את טיל הלורה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (84%)
לא (16%)
0 תגובות