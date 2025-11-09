כיכר השבת
"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • אחרי כמעט 11 וחצי שנים, סגן הדר גולדין שב הביתה בטקס מרגש. מאות אזרחים ליוו את ארונו בדרכו האחרונה בטקס צבאי רשמי. : "זהו רגע של צדק, נחמה וגאווה לאומית"
  • סמל-ראשון איתי חן נקבר בקריית שאול לאחר 760 ימים בשבי חמאס אביו של איתי חן ספד בכאב, אימו נפרדה בדמעות אחרונות.
  • הפרקליטה יפעת תומר-ירושלמי פונתה בהכרה מעורפלת, לביה"ח. משטרת תל אביב ביקשה החמרת .
  • תושב הפזורה הבדואית, אח בכיר בבית חולים, נעצר בחשד להעסקת שוהים בלתי חוקיים.
  • חטיבת הראל השלימה מבצע בחאן יונס, חיסלה עשרות מחבלים והשמידה מאות תשתיות טרור
  • ישראל אישרה להודו לרכוש ולייצר את טיל הלורה, בעל טווח של כ-400 ק"מ.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

