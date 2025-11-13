כיכר השבת
תיעוד דרמטי מהחילוץ תחת אש; ומי ינצח היועמ"שית או שר המשפטים? | צפו 

נתניהו - השליטה הביטחונית תישאר בידינו | חלל נוסף ימסר הערב לצלב האדום | בג"ץ יפסוק בין שר המשפטית ליועמש"ית | תיעוד מטורף של צוות 'שיקגו' ברצועה | 158 חרדים התגייסו לצה"ל | הגרמ"ה הירש במסע חיזוק בצרפת | הלך לעולמו החסיד ר' ישראל סלומון | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • לא מוותר: השליטה הביטחונית בעזה נשארת בידי ישראל.
  • והג'יהאד: מסירת חלל חטוף לידי הצלב האדום הערב.
  • בג"ץ: הכרעה על מינוי המחליף לחקירת הפצ"רית תפורסם ביום ראשון.
  • מפרסם תיעוד: לוחם גבעתי ניצל תוך 42 דקות בג'באליה.
  • גיוס בצה"ל: 158 במסלולי לחימה, 17 במילואים אתמול.
  • מסע חיזוק בצרפת: הגרמ"ה הירש נפגש עם קהילות, נשא שיחות וברך.
  • הלוויית הרב ישראל סלומון ז"ל: בנו שוקי ספד בדמעות.
  • מזג אוויר חורפי: גשמים בכל הארץ, שלג בחרמון, חשש להצפות.כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

