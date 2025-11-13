"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
תיעוד דרמטי מהחילוץ תחת אש; ומי ינצח היועמ"שית או שר המשפטים? | צפו
נתניהו - השליטה הביטחונית תישאר בידינו | חלל נוסף ימסר הערב לצלב האדום | בג"ץ יפסוק בין שר המשפטית ליועמש"ית | תיעוד מטורף של צוות 'שיקגו' ברצועה | 158 חרדים התגייסו לצה"ל | הגרמ"ה הירש במסע חיזוק בצרפת | הלך לעולמו החסיד ר' ישראל סלומון | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו
