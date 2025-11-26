כיכר השבת
פלסטיני הורשע בתקיפה אכזרית של חיילת | בן גביר התעמת בשטח עם בדואים • צפו

המשטרה הצבאית חזרה לעצור בחורי ישיבות | אחוזי הצלחה מרשימים במיוחד במערכת ההגנה הישראלית | מבצע נרחב היקף למיגור הפשיעה בחברה הערבית | 13 הרוגים לפחות בשריפה בהונג-קונג | שר הביטחון מתייחס למתיחות עם הרמטכ"ל | 11 שנות מאסר לעדי טמיזה בגין תקיפת חיילת לפני כשנתיים | (היום בכיכר) צפו

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90: )

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

• תלמיד ישיבה עריק מבית שמש הלומד בישיבת ' דרך אמונה' נעצר ע"י המשטרה הצבאית. במהלך הלילה ניסיון מעצר של עריק ברמת גן, נכשל.

• ראש מנהלת חומה חשף שיעורי יירוט מרשימים במיוחד במבצע עם כלביא מול איומים מתקדמים.

• אמש התקיים מבצע בהובלתם של איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי כחלק ממבצע 'סדר חדש'. במהלך המבצע פשטו הכוחות על סתי עסק וביצעו מעצרים.

• שריפה גדולה במחוז טאי פו בהונג קונג גרמה ללפחות 13 הרוגים ולכודים בבניין גבוה. כוחות ההצלה מנסים לאתר ניצולים.

• שר הביטחון ישראל כ״ץ התייחס היום לדיווחים על מתיחות בינו ובין הרמטכ"ל אייל זמיר.

•אחרי 3 שנים עדי טמיזה הורשע בתקיפת חיילת בבת ים ונידון לאחת עשרה שנותמאסר.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

