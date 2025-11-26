"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
• תלמיד ישיבה עריק מבית שמש הלומד בישיבת ' דרך אמונה' נעצר ע"י המשטרה הצבאית. במהלך הלילה ניסיון מעצר של עריק ברמת גן, נכשל.
• ראש מנהלת חומה חשף שיעורי יירוט מרשימים במיוחד במבצע עם כלביא מול איומים מתקדמים.
• אמש התקיים מבצע בהובלתם של איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי כחלק ממבצע 'סדר חדש'. במהלך המבצע פשטו הכוחות על סתי עסק וביצעו מעצרים.
• שריפה גדולה במחוז טאי פו בהונג קונג גרמה ללפחות 13 הרוגים ולכודים בבניין גבוה. כוחות ההצלה מנסים לאתר ניצולים.
• שר הביטחון ישראל כ״ץ התייחס היום לדיווחים על מתיחות בינו ובין הרמטכ"ל אייל זמיר.
•אחרי 3 שנים עדי טמיזה הורשע בתקיפת חיילת בבת ים ונידון לאחת עשרה שנותמאסר.
