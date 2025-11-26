כותרות היום פלסטיני הורשע בתקיפה אכזרית של חיילת | בן גביר התעמת בשטח עם בדואים • צפו המשטרה הצבאית חזרה לעצור בחורי ישיבות | אחוזי הצלחה מרשימים במיוחד במערכת ההגנה הישראלית | מבצע נרחב היקף למיגור הפשיעה בחברה הערבית | 13 הרוגים לפחות בשריפה בהונג-קונג | שר הביטחון מתייחס למתיחות עם הרמטכ"ל | 11 שנות מאסר לעדי טמיזה בגין תקיפת חיילת לפני כשנתיים | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:58