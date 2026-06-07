כותרת היום • צפו תמונות קשות לצפייה: ירי מטווח קצר | פרוטקשן: נהג שלא משלם חוטף • צפו פיגוע ירי קטלני בשרון: הרוג וחמישה פצועים | חיל האוויר תקף בדאחייה; חיזבאללה הגיב בירי | מעצר אברך בכביש המנהרות הצית מחאה נוספת | המאבק על קווי ההקפצות של הרחוב החרדי | דרעי ביקר לראשונה את בני הישיבות הכלואים | סוכל פיגוע נגד ספינת ישראלים ביוון | סערה בנורמנדי בעקבות נאום שר ההגנה האמריקני | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:42