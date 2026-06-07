"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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תמונות קשות לצפייה: ירי מטווח קצר | פרוטקשן: נהג שלא משלם חוטף • צפו
פיגוע ירי קטלני בשרון: הרוג וחמישה פצועים | חיל האוויר תקף בדאחייה; חיזבאללה הגיב בירי | מעצר אברך בכביש המנהרות הצית מחאה נוספת | המאבק על קווי ההקפצות של הרחוב החרדי | דרעי ביקר לראשונה את בני הישיבות הכלואים | סוכל פיגוע נגד ספינת ישראלים ביוון | סערה בנורמנדי בעקבות נאום שר ההגנה האמריקני | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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