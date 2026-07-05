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משבר חוקתי? בממשלה החליטו לא לציית לבג"ץ | חייל תועד שודד אזרחים לאור יום ● צפו

רשות המיסים לראשי הישיבות: "תצהירו שאין אצלכם עריקים" | הממשלה החליטה: לא נציית לבג"ץ בעניין הרשות השניה | ח"כ רוטמן תוקף את בג"ץ בריאיון | אזרח הפגין בוועדת החוקה והוצא מהדיון | יצאה לדרך הלווית עלי חמינאי - הבן מוג'תבא נעלם | "פייק ניוז" רוה"מ התיחס לאירועים בין טראמפ ולבנון | תקיפה אנטישמית במונטריאול | תחזית מזג האוויר | תיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס.

בנימין נתניהודונלד טראמפבג"ץהרשות השנייההיום בכיכרנריה סעדיה

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