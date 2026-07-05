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"אם זה היה קורה בפריז?": יאיר גולן "מזועזע" שהעיפו כיפה לפעיל שלו | צפו

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בוועידת 'ישראל היום' לאירוע בשבוע שעבר במהלכו תקף אדם פעיל שלו חובש כיפה | לפי התיאור של גולן, אדם העיף כיפה של פעיל הדמוקרטים | "אם זה היה קורה בפריז או בניו יורק?" (פוליטי) 

1תגובות
| צילום: צילום: ועידת ישראל היום / הדמוקרטים

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס לתקרית חמורה שהתרחשה לאחרונה ואמר כי "הייתה פרשייה חמורה מאוד של תקיפת הפעילים שלנו בשכונת התקווה, בשוק התקווה". בדבריו תיאר את שאירע בשטח והדגיש כי במהלך אותה תקיפה בשוק "העיפו שם כיפה מעל ראשו של פעיל שלנו".

​גולן המשיך ומתח ביקורת על היעדר התגובה הציבורית מצד הגורמים הרשמיים, תוך שהוא משווה את האירוע למקרים דומים מעבר לים. "לא ראיתי גינוי לפרשייה הזאת, אם זה היה קורה בפריז או בניו יורק, כל אנשי הממשלה הנוכחית היו מזדעזעים", ציין יו"ר המפלגה.

​בדבריו הפנה גולן אצבע מאשימה ישירה לעבר שרים ספציפיים וחברים נוספים בקואליציה. "פה לא ראיתי תגובה, לא מסמוטריץ' ולא מבן גביר ולא מאף אחד מאנשי הממשל הנוכחי", תקף גולן במהלך הראיון.

​את דבריו חתם בביקורת על כך שאיש מחברי הממשלה לא מצא לנכון לגנות את הפגיעה בפעיל. לדבריו, אף גורם לא פעל "באופן שיבטא את הזעזוע העמוק מזה שמעיפים כיפה מראשו של יהודי".

אנטישמיותכיפהיאיר גולן

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יאירוש, יש הבדל בין קטטה לא-נ-ט-י-ש-מ-י-ו-ת!!
חיים

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